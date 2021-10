Vettel: "Si nada cambia, la Fórmula 1 podría desaparecer"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El piloto alemán mencionó sobre los cambios que debería realizar la categoría y además habló sobre su futuro.

El cuatro veces campeón de la Fórmula Uno y hoy piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel, expresó su preocupación con el futuro de la categoria y los cambios que se deberían realizar en un futuro.

“La Fórmula 1 no es verde, no hay duda, pero vivimos en una época en la que tenemos la tecnología y las posibilidades para hacer que sea más ecológica sin perder el espectáculo o la pasión. Hay debates ahora mismo sobre el futuro de la Fórmula 1. Eso sería importante. De lo contrario, no soy optimista. Si nada cambia, la Fórmula 1 podría desaparecer” señaló a Neuen Osnabruecker Zeitung.

Por último, el piloto alemán se refirió a su futuro en el automovilismo “Por supuesto que estoy pensando en lo que vendrá después de la Fórmula 1. Lo más fácil sería convertirme en reportero de una emisión de televisión y permanecer en el mismo lugar que ahora durante los próximos años, pero no me veo haciendo eso”.