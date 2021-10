Boca perdió un juicio y deberá pagar una importante suma en euros al Barcelona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.10.2021 - Última actualización - 14:00

13:56

El Xeneize reclamaba el pago de 17.400.000 euros por derechos de formación de Santiago Ramos Mingo. Sin embargo, la FIFA y el TAS fallaron en su contra.

La batalla legal entre Boca y Barcelona parece haber llegado a su fin. El reclamo del Xeneize de 17.400.000 euros por derechos de formación ya había sido desestimado por la FIFA a fines de 2020, pero ahora -según medios españoles- el TAS le volvió a dar la razón al equipo Blaugrana.

Boca no solamente no recibirá la suma que exigía, sino que el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió que deberán pagar una suma de 10.000 francos suizos (9.328 euros), que se repartirán entre el club y el defensor cordobés. Sin embargo, desde el entorno del Xeneize aseguran que todavía no fueron notificados al respecto, puesto que la Secretaría General del club no recibió nada aún.

Barcelona había fichado gratis a Ramos Mingo en febrero de 2020 debido a que el jugador no había firmado contrato con el Xeneize (se fue a través de la patria potestad). “El defensa central argentino de 18 años ha llegado libre al club azulgrana, ha firmado por tres temporadas más dos opcionales y su cláusula de rescisión será de 60 millones de euros mientras esté en el Barça B y de 100 millones si sube al primer equipo”, publicó el cuadro catalán en su momento.

En la actual temporada, el zaguero jugó para el primer equipo en el amistoso de pretemporada ante el Nástic de Tarragona. Con el Barcelona B, fue titular en dos de los siete encuentros que llevan disputados y marchan séptimos en la tabla, a dos unidades del segundo, Atlético Baleares.