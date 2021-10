Triunfo Tatengue y Glorioso '89 juntos: "Primer paso para algo muy grande"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.10.2021 - Última actualización - 14:04

13:58

Hubo un almuerzo de camaradería, donde no sólo participaron los dos líderes naturales (Leo Simonutti y Carlos Ghisolfo) sino que lo hicieron los futuros colaboradores del fútbol amateur: "Cachito" Roteta y el "Choclo" Oscar Sabino Regenhardt. ¿Pueden ir juntos en los comicios?.

¡Bombazo en las redes sociales para sacudir el Mundo Unión de cara a las elecciones!. Aprovechando la tranquilidad del feriado "XXXL", luego del primer mal paso del uruguayo Gustavo Munúa contra Platense y antes del partido de este sábado en Junín (a las 13.30 contra Sarmiento), la revolución llegó por el lado del movimiento político, a casi seis meses (casi nada) de los próximos comicios en el Club Atlético Unión. Es que dos de los candidatos a presidentes confirmados, ya que públicamente lanzaron sus aspiraciones en distintas entrevistas, se mostraron muy juntos en todo sentido. No lo hicieron sólo para un multitudinario asado con sus muchos seguidores o para la foto de rigor que se viralizó en las redes tatengues, sino desde lo ideológico: "Estamos convencidos que hoy dimos un primer paso para algo muy grande en Unión" comentaron ante la consulta de El Litoral.

Además de dar el sí en el "asadito tatengue" las dos figuras principales, Leo Simonutti y Carlos Ghisolfo, junto a varios integrantes de cada una de las listas que aspiran a transformarse en Comisión Directiva del Club Atlético Unión, se pudo ver a los dos referentes en el campo del fútbol formativo a futuro: el conocido Carlos "Cachito" Roteta por el lado de Triunfo Tatengue y el querido "Choclo" Oscar Sabino Regenhardt por la agrupación "Glorioso '89". Como se sabe, cada uno de ellos, en caso de "Cachito" y "Choclo", estará destinado (en caso de imponerse en los comicios) al famoso semillero en el fútbol amateur rojiblanco.

Más allá del asado tatengue, las fotos y esa frase exclusiva a El Litoral ("Primer paso para algo muy grande"), todo lo que generó fueron comentarios, trascendidos y especulaciones en el Mundo Unión. ¿Pueden ir juntas las dos listas de cara a los comicios tatengues en menos de seis meses?. Lo dirá el tiempo y los movimientos políticos, que en estos casos suelen ser de ajedrez.

Por otro lado, vinculado al Mundo Unión y de cara a los comicios, El Litoral consultó al Dr. Félix Bertorello, referente de peso en el sector denominado "Tate Campeón", agrupación rojiblanca que impulsa la candidatura del histórico Dr. Marcelo Martín, respecto a algunos trascendidos que circulaban en redes sociales. La respuesta, en modo aclaración, fue contundente: "No es verdad que nuestra agrupación TATE CAMPEÓN irá con el oficialismo, porque nuestra propuesta es totalmente contrapuesta a la actual. Sí entendemos que lo que está funcionando bien en el club debe continuar; el resto deberá adecuarse a la política establecida en caso de ser gobierno. Desde ya agradecería se aclare nuestra posición y no se relacione perniciosamente para emparentarnos con la actual política, de la cual diferimos totalmente, aunque no hagamos un "anti- Spahnismo" explícito porque no tiene sentido. Nosotros vamos con un proyecto amplio, participativo, transparente, plural y democrático, que dista mucho al de la actual conducción del Club Atlético Unión".