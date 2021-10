Una familia en la ruta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda platense se encuentra presentando los dos primeros temas de su próximo disco, que grabaron antes de la primera cuarentena. Con ese material bajo el brazo llegarán a Santa Fe el sábado, al Anfiteatro Juan de Garay. De este presente habló El Litoral con el baterista Damián “Starsky” Celedón.

Luego de una larga espera por la pandemia, Guasones comenzó en octubre una serie de conciertos en el interior del país, presentando los primeros adelantos (“El huracán” y “Ni siquiera”) de su próximo álbum de estudio, que llevará el nombre del primero de esos singles. La banda platense vuelve a rodar llevando su show en vivo, que como siempre, va cargado de electricidad y rock and roll.

La gira pasará por la ciudad de Santa Fe este sábado desde las 19, en el Anfiteatro Juan de Garay (avenida Presidente Illia 1101). Las entradas están en venta en www.entradasclandestinas.com.

En la previa de la visita, El Litoral repasó el presente del grupo de la mano de Damián “Starsky” Celedón, baterista de la formación que completan Facundo Soto (voz y guitarra acústica), Maximiliano Timczyszyn (primera guitarra) y Esteban Monti (bajo).

Escena de “El huracán”, video rodado en Barrio El Bueno de Berazategui, a cargo de Vicente Linares.Foto: Gentileza PopArt

Desde el estudio

-En agosto salió “El huracán”, y en septiembre “Ni siquiera”, dos adelantos del próximo disco, que se grabó en los meses previos a la pandemia. ¿Cómo fue el proceso de hacer este material?

-Lo terminamos de grabar Y al mes arrancó la pandemia. Estuvimos un año y medio sin tocar y los demás quedaron ahí, stand by; cuando se empezó a liberar un poco volvimos a mezclar algunos temas y sacamos “El huracán” y “Ni siquiera”. Después de año y medio volvemos a estar de gira: acabamos de llegar de Mar del Plata.

-¿Cómo vivieron este tiempo de parate?

-Sobrevivimos como pudimos: imaginate que la banda es nuestro trabajo y no pudimos tocar. Tuvimos que sobrevivir cada uno como pudo dentro del stand by, y esperando poder volver: por suerte ahora volvimos con todo.

-El disco lo hicieron con Jimmy Rip en la producción. ¿Cómo fue trabajar con él, y qué aportó al sonido de una banda que ya tiene sus años?

-“Locales calientes” (2014) ya lo habíamos hecho con Jimmy: ya habíamos trabajado con él, y la verdad que fue increíble, porque es un guitarrista y un productor al que nosotros admiramos mucho; que trabajó con un montón de artistas que admiramos. Súper contentos.

Estuvo buenísimo el proceso, porque vino a la sala, ensayó con nosotros, le mostramos los temas; después fuimos a lo de Álvaro Villagra, Monsterland, a grabar. Jimmy es un número uno.

-Tuvieron otros invitados también en el disco.

-Sí, hay músicos invitados, porque en algunas canciones metimos vientos, metimos coros. Pero básicamente el disco está todo grabado por nosotros.

-El sonido que se puede llevar fácilmente al vivo, la esencia de la banda.

-Claro, tal cual. Todo lo que grabamos, el 90 por ciento de las cosas, son las que tocamos en vivo. Hay algunos saxos grabados, pero en esta gira no tenemos saxofonista. Eso no quiere decir que por ahí el día de mañana no sumemos algún músico más para algún show especial.

Momento positivo

-Para “El huracán” hicieron un video bastante cinematográfico en Barrio El Bueno de Berazategui, a cargo de Vicente Linares. ¿Cómo salió esta idea? Es una película en blanco y negro, la banda no está.

-Tratamos de no salir mucho en los videos, ya hemos salido un montón de veces. Decidimos en “El huracán”, con la idea que trajo Vicente (que estaba buenísima) que le dé para adelante; y la banda no participa.

En “Ni siquiera” aparecemos (salió ahora el video), salimos en un pedacito. También es una historia hecha por Vicente.

-Está bueno trabajar con el mismo director, para darle una continuidad.

-Sí. Aparte porque Tuqui (así le decimos nosotros) es un crack, ya hemos hecho cosas juntos; él también es músico, lo admiramos mucho, y todas las cosas que hace nos gustan. Entonces decidimos trabajar con él.

-¿Cómo se recarga la energía para que la banda siga adelante después de tantos años y vicisitudes?

-El año que viene van a ser 30 años que estamos juntos. Obviamente que la pandemia nos jodió como a todas las personas que nos quedamos sin laburo por un tiempo largo. Pero por ahí de alguna forma a nosotros nos hizo bien parar un poco, porque nunca habíamos parado. Y volver a reencontrarnos, volver a ensayar, volver a una gira, nos agarra en un momento en nuestra vida muy positivo y con muchas ganas de tocar, de presentar material nuevo. Estamos muy contentos de volver.

-El momento de volver a encontrarse en la sala, hasta que se aceita... ¿O fue inmediato?

-En realidad nunca dejamos de vernos, pero en plena pandemia nunca más volvimos a tocar: nos veíamos, hablábamos. Pero volvimos hace poco tiempo a ensayar para preparar la gira: súper contentos, con muchas ganas de tocar. La sensación que nos trajo no digo que es como volver a empezar, pero sí de muchas ganas de volver con todo.

-Las sensaciones deben ser distintas después de tantos años de carrera, de haberse profesionalizado; obviamente diferentes a cuando arrancaron.

-Sí, es distinto: somos una familia, nos conocemos tanto que estábamos esperando el momento de volvernos a ver, de encontrarnos para ensayar y repasar toda la carrera de la banda, los temas del disco nuevo. Entonces terminó siendo una sensación muy linda, pese a la tristeza de la pandemia y todo este quilombo que estamos viviendo. Para nosotros volver a lo que hacemos y de lo que vivimos nos dio algo muy lindo.

De cara al futuro

-El disco está anunciado para el año que viene. ¿Se sabe alguna fecha?

-La verdad que no tenemos fecha. Sacamos estos dos singles, ahora volvemos a tocar. Vamos a ir viendo paso a paso a ver qué es lo que se va dando, y cómo va terminando todo este tema del Covid. Tenemos que estar atentos a cómo se va desarrollando todo: hay muchos lugares que todavía tienen protocolos, las salas no están al cien por ciento. Entonces no tenemos fecha para el año que viene de presentación de disco, o algo así.

-Después de tocar en Santa Fe se van a Montevideo: es empezar a salir del país nuevamente.

-Sí, nos vamos a Montevideo el 30 y 31. Ya estamos armando una gira europea y otra por Sudamérica, para el año que viene. Así que estamos felices.

-Ahora sí se prendió con todo.

-Ahora sí se puede decir que volvimos (risas).

-Tienen una carrera de casi 30 años. ¿Hay metas, sueños, o cosas que les faltaría hacer?

-En realidad no tenemos un sueño pendiente: el sueño que tuvimos durante toda la vida fue poder vivir de la música, de lo que nos gusta hacer, de la banda; y lo pudimos lograr. Lo que nos gusta a nosotros es cada vez que hacemos un material nuevo, o damos un show importante; es sumar, que cada año que pasa que Guasones sume un poquito para adelante. Tratar de no retroceder, sino de ir sacando canciones, de mejorarnos a nosotros mismos, de dar mejores conciertos. Esa es nuestra meta como banda, en el sentido de mantenernos tocando y vigentes, dentro de lo posible.

-¿Sos de mirar para atrás, o la cabeza está siempre para adelante? ¿Es “uh, mirá todo lo que hicimos” o “lo mejor está por venir”?

-Pienso que siempre lo mejor está venir. Cuando miro para atrás, lo hago para tratar de corregir algo, hablando de lo musical. Pero siempre vamos para adelante, tratando de sumar un poquito.