Es bombero y rindió un examen minutos después de combatir el fuego en Córdoba

Martes 12.10.2021

14:13

El jueves pasado tras asistir en el incendio, Lucio Malatini, bombero voluntario y estudiante de cuarto año de Agronomía en la UNC tenía que poner a prueba sus conocimientos académicos.

Lucio Malatini tiene 24 años y es de General Deheza, Córdoba. Estudia Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) pero también se desempeña como bombero voluntario.



Este jueves participó de las tareas para sofocar las llamas que se desataron en el norte provincial, y luego de eso se dispuso a rendir un examen de la carrera, en la plaza de un pueblo usando el wi-fi público.



"Sabía que tenía que rendir, había terminado de cursar lo presencial y volví al pueblo. Estaban los incendios y aunque tenía que rendir sabía que iba a encontrar la forma, pero el jueves cuando llegamos a Caminiaga no había datos ni señal, ni nada", contó Lucio.



"Rendía a las 7 de la tarde y la orden de bajar era a las 6. Nos teníamos que agrupar en Caminiaga y ahí me puse en campaña a ver a dónde podía conseguir señal. Consulté a la gente del lugar y me decía que no había y un chico se ofreció a llevarme a la plaza del pueblo donde hay wifi gratis y ahí había señal", agregó.



El parcial duraba unos 20 minutos, y si bien tardó un poco en conectarse pudo hacerlo sin dificultad.



"El parcial era de múltiple opción, no nos teníamos que conectar con los profesores, así que ellos no sabían que estaba en los incendios", comentó.



Lucio asegura que le fue "muy bien" y aunque llegó con lo justo, lo pudo terminar.