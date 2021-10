https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vive en Salta

El drama del "argentino que no existe": lo anotaron mal y ni siquiera pudo donarle sangre a la pareja

El argentino Pablo Ramos aparece como Paola y de sexo femenino. Entre todas las dificultades que atraviesa, no puede darle su apellido a sus hijos.

Crédito: Gentileza

La problemática de Pablo Alejandro Ramos, un ciudadano de Salta, se hizo insostenible. Hace diez años que lucha por llevar una vida normal porque el Registro Civil se equivocó cuando anotó su nombre al nacer.

En la partida de nacimiento figura como Paola de sexo femenino y después de 36 años no han revertido el error. Pablo que trabaja de changas, se ha dirigido en reiteradas ocasiones a diversas dependencias, pero todavía no logró que lo reconocieran como argentino y siempre le hacen hacer el mismo recorrido.

Que vaya al Registro Civil de Rosario, de Lerma lo mandan al Registro Civil de Salta y de ahí directo al Juzgado Civil y de Familia. Pero todo queda sin efecto, nunca le dieron ninguna solución. Tenés que leer Empleados del Registro Civil de Salta vendían trámites oficiales

Mientras tanto, contó que desde el Estado le pidieron que se haga un “examen ginecológico”. Y pese a que en su infancia no tuvo muchos problemas, de grande y con una suma de actividades, todo cambió.

Así, éste se ve imposibilitado de votar, de atenderse en un hospital público, de trabajar y hasta de ponerle el apellido a sus hijos. Incluso vivió una situación desesperante: su mujer entró en coma luego de dar a luz a su tercer hijo y él no le pudo donar la sangre que necesitaba.

