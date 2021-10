https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.10.2021

Denunciado por una ex

Pato Cabrera enfrentará otro juicio en Córdoba

El golfista será juzgado en otra causa, iniciada por una ex pareja.

Denunciado por una ex Pato Cabrera enfrentará otro juicio en Córdoba El golfista será juzgado en otra causa, iniciada por una ex pareja.

Mientras cumple prisión efectiva por una condena a dos años, el golfista Ángel “Pato” Cabrera deberá enfrentar un nuevo juicio en los Tribunales de Córdoba, se confirmó este martes.

Se trata de una causa iniciada por Micaela Escudero, una ex pareja del golfista, en la que se lo acusa como presunto autor de los delitos de coacción y amenazas leves, informó el abogado de la denunciante.

El abogado Federico Pizzicari explicó que las denuncias realizadas por Micaela Escudero, corresponden a hechos ocurridos entre 2016 y 2019. Tenés que leer Condenaron a dos años de prisión efectiva al golfista "Pato" Cabrera por violencia de género

Denuncia persecución psicológica

En tal sentido, el letrado indicó que “el fiscal Griffi estaría elevando la causa a juicio, donde se lo acusa a Cabrera de coacción y amenazas leves en perjuicio de Escudero”, sostuvo.

Luego, recordó que la mujer “fue pareja durante tres años y se tuvo que ir a Buenos Aires por la persecución psicológica, donde también lo denunció”, comentó y añadió: “Veremos qué tribunal nos toca y trataremos de probar cada uno de los hechos imputados a Cabrera y que reciba la condena correspondiente”, finalizó.

