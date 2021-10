Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.10.2021

15:27

República

MARIO PILO

"Con 75 años, uno encuentra fuerzas suficientes para seguir luchando por la República, que aún no sé si nos merecemos, pero creo que vamos en camino, releyendo pensamientos de hombres de ética. 'Cada vez pienso más que cuando tantos mediocres me acusan de mis errores, es que estoy en el camino acertado', Einstein. O el discurso de Ruy Barbosa de Oliveira, escritor, jurista y político: 'De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto'. O en el patético desencanto sin reproches ni derrotismo de Samuel Lussato, 1840, quien expresa claramente cuál debe ser la convicción justiciera y la auténtica lucha por la verdad de los hombres de todas las épocas: 'A vosotras, equidad y justicia, a ti, verdad, hija del cielo, a vosotras he amado desde mi adolescencia hasta ahora. Como refugio respecto del enemigo, por vosotras he permanecido en pie. He tensado el arco y ceñido mis lomos. He visto a muchos flectar sus rodillas ante la mentira, pero por vosotras tuve mis luchas, aborrecí la mentira y abominé la intriga, mientras no regateaba la gloria a los probos de conducta. Por esto, una enemistad y una inquina empezó a interponerse entre mí y mis amigos, me supusieron un insensato y me compararon con el loco Don Quijote. Pero bella, aunque morena es mi esposada y por ella bueno me será soportar el desprecio de la gente. Por causa de la verdad seré Quijote. Selo tú también' ".

Una reparación completa

UN LECTOR

"Al titular de Obras Públicas, a las áreas de Patrimonio de la ciudad, a los que tienen a cargo distintas obligaciones que cumplir con la provincia (para eso fueron designados por el gobernador en su gabinete y planteles): la basílica del Carmen, de la que se está haciendo la obra hasta la mitad de las cúpulas, es la misma empresa que hizo la obra en la basílica de Guadalupe. Están los andamios colocados. Digo, ¿por qué motivo no amplían para que se realice todo el frente, completo?, para que quede un lugar turístico para la ciudad. Señores responsables de Obras Públicas y Patrimonio: ¿no ven la pared que da a la peatonal, que está reventada?, hasta le asoman los hierros. Lleno de grietas, de rajaduras. Vayan y vean. En el primer arco de la izquierda, casi debajo de las pantallas del reloj, hay una parte muy grande rota, el escombro cayó, la pared quedó pelada, le crecieron yuyos, plantas, va a salir un árbol si seguimos así.... ¿No ven el peligro que existe que eso esté así? Es señal de derrumbe, de hundimiento. ¿Qué hacen que no lo resuelven, que no reparan todo por completo? Plata hay, señor gobernador. Con la empresa contratada se puede acordar un plan de pagos, entrega de subsidios. Tienen que poner manos a la obra. Se corre mucho riesgo con ese templo tan antiguo, de 120 años, en ese estado. ¡¡Hagan algo!!".

Llegan cartas

Acerca del conocimiento

HORACIO RIVARA

Podemos clasificar a las personas en dos tipos. Exotéricos o Esotéricos.

"Exo" significa afuera, son personas que buscan la verdad en el exterior, en reglas y leyes, en rituales creados por la autoridad. Son obedientes a ésta.

El conocimiento exotérico es vulgar, superficial, fácil de memorizar.

"Eso" significa el interior, la intimidad. El esotérico no es una persona disfrazada de brujo haciendo rituales extraños, o repitiendo fórmulas incomprensibles.

Es una persona que busca la verdad dentro de sí. Sea por medio de la inteligencia o la espiritualidad. Creen un Dios dentro de uno.

Las grandes religiones decidieron que gran parte de su doctrina sería exotérica, pues los Exos son el 90 % de la humanidad.

Para ellos establecieron prohibiciones de alimentos, de conducta, rituales a cumplir.

En general estas prohibiciones eran prácticas. Por ejemplo los cristianos adventistas y los judíos tienen prohibido comer cerdo, considerando que Dios dice que éste es un animal sucio.

En realidad el cerdo no es sucio, simplemente no transpira, así que solo puede regular su temperatura chapoteando en agua o barro.

Moisés, que era muy inteligente, sabía que no podía llevarse los cerdos, que disfrutaban el barro del Nilo, al desierto del Sinaí. A los tres días no le iba a quedar ni uno. Así que creó una regla religiosa para los Exos, y éstos llevaron, en cambio, cabras.

Pero las religiones decidieron no dejar completamente afuera a los Esotéricos. Existe un judaísmo esotérico, la Cábala, un islam esotérico, el sufismo, y un cristianismo esotérico, el más conocido es el de Neville Goddard.

Los Exotéricos, al cumplir a rajatabla todas las reglas, sin detenerse a analizar si son justas, coherentes, constitucionales, se convierten en pasivos normativos.

Cuando Hannah Arendt asistió al juicio de Eichmann en Jerusalén, un coronel de las SS acusado de ser uno de los arquitectos del genocidio, esperaba ver a un monstruo, brillante y perverso. Pero Eichmann era solo un tipejo común y corriente, que obedecía sin pensar cualquier orden que emanara de la autoridad.

Tres médicos nazis fueron colgados en Nüremberg por experimentar vak contra el tifus con prisioneros gitanos. ¿Por qué no las probaron con ratones? preguntó el fiscal. Porque era ilegal experimentar con animales, contestaron, en cambio era legal hacerlo con gitanos. Mataron a 23 de 800. Hoy los Exos los aplaudirían.

Hoy no experimentan solo con gitanos, sino con todos, especialmente con niños. Incluso estoy seguro de que los médicos nazis realmente querían una cura contra el tifus, básicamente porque éste hacía caer la producción de armas. Y si para eso debían morir unos gitanos, bueno.

Hoy los médicos exos, obedientes, buscan otras cosas, que nada tienen que ver con una cura. Son simples soldados del NOM, de los gobiernos y la farmafia.

Nada impide a un Exo convertirse en un verdadero ser, basta con pensar por sí mismo, sentir por sí mismo, confiar en sí mismo. Que no le expliquen que es Dios, la Fuente, la Naturaleza, el Ser Supremo, sino sentirlo.

El primer paso es dejar de obedecer.