Inicio formal de la campaña en Santa Fe: "Juntos por el Cambio está unido"

Martes 12.10.2021

16:28

Lo remarcó Carolina Losada al presentar a los presidentes nacionales de los partidos que integran la coalición: Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro. Fuerte llamado a ganar bancas para romper la hegemonía que el peronismo tiene desde 1983 en el Senado y para tener mayoría en Diputados.

"No somos una coalición vacía, sino una coalición llena de esperanzas, de las esperanzas que cada uno de los argentinos han depositado en nosotros", afirmó una enérgica Patricia Bullrich. Antes Alfredo Cornejo pidió el apoyo masivo para la lista de candidatos "que ordenó la ciudadanía de Santa Fe y no el dedo de Buenos Aires" y Maximiliano Ferraro dijo que se está viviendo el basta "es la rebelión de la dignidad de los más pobres, de las pymes, de las clases medias y de lo que quieren trabajar y emprender. Es la la rebelión de la dignidad, de la libertad y la esperanza". Los presidentes nacionales de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio llegaron a Santa Fe para el inicio formal de la campaña para las elecciones del 14 de noviembre y dieron un amplio respaldo a Carolina Losada y Dionisio Scarpin para el Senado y para los candidatos a diputados Mario Barletta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa, Gabriel Chumpitaz y Gisela Scaglia, entre otros.

El lugar elegido para poner en marcha la campaña fue el club Marinas en el puerto santafesino. Bullrich fue la primera en llegar acompañada de dirigentes del Pro. Se encontró con muchos radicales y especialmente con candidatos de localidades del centro norte santafesino que aprovecharon para saludarla y sacarse fotos que servirán para sus campañas locales. El radical Cornejo llegó con Losada y fueron muchísimos correligionarios que se acercaron a estrecharle un abrazo. El lilito Ferraro fue el último en llegar acompañado por Sebastián Julierac y Lucila Lehmann. Los presidentes provinciales del radicalismo y del Pro, Carlos Fascendini y Cristian Cunha, también estuvieron allí. Ambiente de mucha cordialidad con expresiones de las cuatro listas que compitieron en la primaria del 12 de septiembre. Primero conferencia de prensa de los tres dirigentes nacionales y luego un acto donde la propia Losada ofició de maestra de ceremonia. Lo abrió Barletta, le siguió Scarpin y luego la propia Losada quien instó a estar unidos bajo los colores celeste y blanco y dio el micrófono a Carolina Piedrabuena, Federico Angelini y José Corral. El final fue para los tres referentes nacionales con el cierre de Bullrich llamando a recuperar el poder en el 2023.

Los tres dirigentes remarcaron la importancia de quebrar el quórum que tiene el kirchnerismo en el Senado y en la necesidad de ganar en cinco provincias las elecciones de la categoría senador nacional con todas las esperanzas puestas en Santa Fe. "Quitarle el quórum propio en el Senado es no permitirles aprobar los pliegos que ellos quieren, colocar más impuestos y manejar el Consejo de la Magistratura" disparó Cornejo. Bullrich y Ferraro hablaron de llegar a 120 diputados nacionales para tener el control de la Cámara. Los candidatos locales y quienes lo fueron en la PASO se desafiaron a llegar al millón de votos (la coalición sumó 660.000 en septiembre).

Foto: Luis Cetraro

"Estamos juntos y esto es lo más importante", subrayó Losada al abrir la conferencia de prensa y saludar a los referentes de las otras listas y a la actual senadora nacional Alejandra Vucasovich.

En su discurso, Cornejo cuestionó la contratación que hizo el gobierno de un consultor catalán para que digan si "cuando hace un año y medio vienen diciendo no a la educación y perjudicando la herramienta más importante de igualdad que tiene la sociedad; vienen diciendo no a las exportaciones y necesitamos divisas; le dijo no a las pymes y al trabajo con una cuarentena poco inteligente; le dijo no a la libertad. Nosotros dijimos -sin necesidad de contratar a un catalán- sí a la educación, si a la producción, si a las exportaciones, sí a libertad. Lo dijimos antes de las elecciones y convencidos". El mendocino le pidió al presidente que oriente al país y que se olvide del ideologismo y los caprichos de Cristina. "Santa Fe, Mendoza y otras provincias necesitan cambios en la orientación económica para producir más" reclamó.

A su turno, Ferraro dijo que se está ante un gobierno "que no ha escuchado el mensaje de la ciudadanía, un gobierno que cree que con platita y haciendo un festival de emisión va a comprar la voluntad de un pueblo. No se dan cuenta de lo que representa ese basta. Es la rebelión de la dignidad de los más pobres, de las pymes, de las clases medias y de lo que quieren trabajar y emprender. Es la la rebelión de la dignidad de la libertad y la esperanza de retomar el camino del cambio"

Bullrich destacó que en la PASO, el peronismo rompió el piso histórico de votos y recordó las épocas en que tenía el 40% de los votos "porque era la confianza social que tenía que ver con la representación del trabajo y eso se rompió. Dejaron de ser la representación del trabajo y del esfuerzo y pasaron a ser el partido de la decadencia, de la pobreza, de una Argentina que no quiere más una casta política con solo empleados del estado y planes sociales. Esta Argentina se terminó el 12 de septiembre, esa Argentina de la indignidad no la quieren nunca más y esa debe ser la construcción de Juntos por el Cambio" desafió.

Reivindicó la cultura del esfuerzo, de los valores, de la educación y admitió que hoy muchos argentinos sienten que el país no tiene destino. "Esa idea de que la Argentina no tiene futuro terminó el 12 de septiembre, terminó en la medida que los argentinos abrieron la puerta de esperanza a Juntos por el Cambio". Destacó la lucha llevada adelante por el sector. "Luchamos para que no liberen a los presos, luchamos para que no se lleven las empresas de familias (donde destacó a Scarpin por su apoyo a Vicentin), luchamos para que no usurpen las tierras que lograron las familias; luchamos para que en la Patagonia se pueda vivir en país y no en guerra; luchamos por la república yendo a las plazas y fuimos por todo el país. Esta lucha representó algo que se fue acumulando en la sociedad. La fuerza que representa a millones de argentinos que no quieren decadencia, sin educación, sin trabajo, sin empresas".

Sobre el final, Bullrich advirtió que el gobierno se siente vulnerable y apela a matones en el gabinete. Destacó la decisión de la Cámara Nacional Electoral de crear un organismo para cuidar el proceso electoral y dijo que la mafia siciliana te amenaza con los hijos en referencia a lo de Aníbal Fernández con Nik. "Sabemos que el camino es hacia adelante; no tenemos marcha atrás y estamos comprometidos con un país productivo, con empresas, con trabajo privado, no con sindicalistas ricos y trabajadores pobres", destacó.

No nos van a asustar, no vamos a aceptar que nos digan no, que nos crucen camiones y piquetes. Cuando volvamos al poder tenemos la valentía de saber que gobierna la gente y las mafias se irán, de una vez, para siempre de la Argentina". Patricia Bullrich

Hay que ganar para abrir la esperanza de los argentinos y para que Cristina pierda el quórum propio en el Senado" Alfredo Cornejo