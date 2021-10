https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crimen de la Profesora de Inglés

Tucumán: avanza el jury de enjuiciamiento contra el juez Juan Francisco Pisa

Paola Tacacho había realizado 14 denuncias contra su hostigador, Mauricio Parejas, que terminó asesinándola y luego se quitó la vida. El magistrado está acusado de incumplimiento de los deberes por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de la docente y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

Este martes avanzó el jury de enjuiciamiento contra el juez de Instrucción Penal Conclusional I, Juan Francisco Pisa, por su actuación en una de las causas que había iniciado Paola Tacacho, asesinada en octubre de 2020. En el Salón de la Memoria de la Legislatura tucuman, declararon como testigos Marcelo Alejandro Rodríguez, amigo de la víctima, y Juan Salvador Yalour, el médico psiquiatra del femicida Mauricio Parada Parejas. El magistrado que intervino en una de las 14 denuncias que había efectuado Tacacho contra Parejas, quien se quitó la vida luego del crimen. Pisa ha sido acusado de incumplimiento de los deberes por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; falta de cumplimiento de los deberes por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y falta de cumplimiento de los deberes al no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa. Según informaron en la Legislatura, Rodríguez relató “cómo las esperanzas de encontrar justicia se fueron haciendo añicos durante el proceso judicial”. ”Cuando me llamaron a declarar para que ratifique que había visto a Mauricio Parada Parejas violando la restricción judicial, teníamos muchas expectativas con que la causa avanzara, pero después de declarar me desilusioné por la poca importancia que le prestaron a mi testimonio. Sin embargo, Paola siguió insistiendo en la Justicia; ella creía que el sistema iba a funcionar”, expresó. Luego, el médico psiquiatra Yalour expuso ante el tribunal que había atendido durante dos años a Parejas. “Tenía un trastorno de personalidad grave, vivía encerrado en sus pensamientos. Se negaba a hacer el tratamiento y solo lo hizo porque el fiscal lo obligó, después de haber violado la perimetral. En algún momento pensé que una alternativa para su tratamiento podía ser una internación psiquiátrica”, expuso. Marcha a la Casa de Gobierno Mariela Tacacho, madre de la profesora de Inglés, calificó de positiva la audiencia y afirmó que "está convencida que el juez Pisa será destituido". “La defensa quiere ir por cualquier lado, pero estamos convencidos de que será destituido. Vine a acompañar a Marcelo Rodríguez, el hermano de vida de mi hija”, expresó. “(El amigo) contó su verdad. Ante el juez Pisa había dicho todo, lo que ellos venían viviendo. Contó que la declaración se había basado, entonces, en una sola pregunta: la hora y la fecha que lo habían visto a Parada Parejas. Él no supo precisar la hora y la fecha, pero sí remarcó que había ocurrido tras que se dictara la restricción de acercamiento”, describió la mujer, al hacer referencia a la audiencia que había presidido el magistrado ante la denuncia por violación de la restricción de acercamiento. La madre anunció que se realizará una marcha cuando se cumpla un año del femicidio de su hija, el sábado 30 de este mes. “A las 19, vamos a salir desde el domicilio de mi hija hasta la Casa de Gobierno. Será un homenaje importante, como era mi hija”, resaltó. Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

