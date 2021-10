Dinamarca es el segundo equipo en clasificarse para el Mundial de Qatar 2022

Dinamarca se clasificó este martes para el Mundial de Qatar 2022, al vencer a Austria por 1 a 0 y sacar diferencias inalcanzables en la Eliminatoria de la UEFA, al disputarse la octava fecha.

El equipo conducido por Kasper Hjulmand se impuso con un gol de Joakim Maehle, y de esa manera los daneses consiguieron el triunfo frente a su gente y lograron su octava victoria en igual cantidad de partido.

Dinamarca logró 24 puntos y no hay manera que Escocia, que ganó 1-0 ante Islas Feroe y va segundo en la tabla con 17, lo pueda alcanzar, dado que restan seis puntos en juego y hay una diferencia de siete.

8 #WCQ games

8 wins

27 goals scored

0 goals conceded



