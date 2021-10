https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.10.2021 - Última actualización - 20:45

20:44

Bolsa de Comercio

Precios de los granos con bajas generalizadas en Rosario

El precio de la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, cayó US$ 8 hasta los US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos el valor fue de $ 33.625 la tonelada.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Bolsa de Comercio Precios de los granos con bajas generalizadas en Rosario El precio de la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, cayó US$ 8 hasta los US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos el valor fue de $ 33.625 la tonelada. El precio de la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, cayó US$ 8 hasta los US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos el valor fue de $ 33.625 la tonelada.

Los precios de los granos operaron hoy en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que estuvo marcada por el informe de oferta y demanda mundial elaborada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El precio de la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, cayó US$ 8 hasta los US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos el valor fue de $ 33.625 la tonelada. Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 185 la tonelada, US$ 5 por debajo del jueves pasado. En cuanto al cereal de la nueva campaña, se negoció para la entrega en marzo y abril US$ 185 la tonelada, con la entrega en mayo en US$ 180. Por el trigo con entrega disponible la oferta cayó US$ 5 hasta los US$ 240 la tonelada. En las posiciones de la nueva campaña, las ofertas para la entrega en noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 240; enero, US$ 245; febrero, US$ 247; marzo, US$ 250; y abril, US$ 255. Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 450 la tonelada.

El Litoral en en