https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.10.2021 - Última actualización - 9:44

9:31

Se trata del primer corte de lo que será el tercer disco de estudio de la banda rosarina encabezada por Euge Craviotto Carafa y Charly Bertolin. Cuenta con la participación de Daniel Suárez y Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin “Moska” Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes).

En todas las plataformas Mamita Peyote presenta su nuevo tema "Sentencia" Se trata del primer corte de lo que será el tercer disco de estudio de la banda rosarina encabezada por Euge Craviotto Carafa y Charly Bertolin. Cuenta con la participación de Daniel Suárez y Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin “Moska” Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes). Se trata del primer corte de lo que será el tercer disco de estudio de la banda rosarina encabezada por Euge Craviotto Carafa y Charly Bertolin. Cuenta con la participación de Daniel Suárez y Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin “Moska” Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes).

“Sentencia” es el primer corte de lo que será el tercer disco de estudio de la banda rosarina Mamita Peyote y está disponible desde el viernes 24 de septiembre en todas las tiendas de streaming.

“Sentencia” es una canción para dejarse llevar por la fuerza y el sonido ecléctico que caracteriza a la banda. De la cumbia al ska, pasando por el rock y el reggae, cuenta con la participación de Daniel Suárez y Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin “Moska” Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes) en batería y percusión, quienes, además, estuvieron a cargo de la producción artística.

Ficha técnica

Producción artística: Mariano Franceschelli y Martín “Moska” Lorenzo para Mil Canciones.

Grabado en: Los Teros / Estudios Casa Azul.

Ing. de mezcla y edición: Mariano Franceschelli / Martín “Moska” Lorenzo.

Dirección video: Mariano Franceschelli.

Filmación: Mariano Franceschelli.

Posproducción: Octavio Lovisolo.

Músicos invitados: Daniel Suárez y Cóndor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin “Moska” Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes) en batería y percusión.

La mixtura musical es la base del particular sonido peyotero, al que se suma el color y la interpretación de la inconfundible voz de Euge Craviotto Carafa y el multi instrumentista Charly Bertolin en guitarra al frente de este proyecto.Foto: Gentileza producción

Más información sobre Mamita Peyote

Mamita Peyote suena, con fuerza, con sello propio. Rocksteady, reggae, ska-jazz, rumba, cumbia, swing, funk, rock, gypsy, latin pop, entre otros, son los géneros de esta banda rosarina de enérgica magia que nace en el año 2011. Esta mixtura musical es lo que enriquece el particular sonido peyotero, al que se suma el color y la interpretación de la inconfundible voz de Euge Craviotto Carafa y el multi instrumentista Charly Bertolin en guitarra al frente de este proyecto.

El sonido ecléctico Mamita Peyote viajó por multitudinarios conciertos con artistas de diferentes géneros y origen como: The Wailers (Jamaica), Mimi Maura (Puerto Rico), SOJA (Estados Unidos), Armandinho (Brasil), La Vela Puerca (Uruguay), Dub Inc (Francia), Natiruts (Brasil) Los Pericos, Los Cafres, Dread Mar I, Kapanga, Eruca Sativa, Nonpalidece, Los Calilgaris, Miss Bolivia, Los Tipitos, Onda Vaga, Kameleba, Dancing Mood, Litto Nebbia, Los Palmeras, NTVG (Uruguay), Monsieur Periné (Colombia),Puerto Candelaria (Colombia), Agarrate Catalina (Uruguay) entre otros importantes artistas de la escena Nacional e Internacional.

Su primer disco, compuesto por 13 temas propios, logró una nominación a los Premios Gardel 2015 en la categoría Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana, compartiendo terna con Dread Mar I y Gondwana. En el mismo año realizaron una exitosa gira por la Costa Argentina y participó en la tira “Viudas e Hijos del Rock and Roll" (Telefe) que le permitió presentar su primer corte de difusión, “Consentimiento”, en el prime time televisivo para todo el territorio nacional y para otros países del continente americano y europeo.

En 2016 realizaron una gira por Chile. Ese mismo año, “Consentimiento” se convirtió en uno de los “50 más virales de Argentina” en Spotify, ingresó su material a listas oficiales, superando este track las 2 millones de reproducciones. En 2017 la banda se presentó en Cosquín Rock, en el escenario principal de música reggae. En 2018 fueron invitados para tocar ante 500 mil personas en Capital Federal, en ocasión de la conmemoración del Día de la Independencia Nacional sobre la Av. 9 de Julio. Durante el mismo año, lanzaron su segundo material de estudio, “Runfla Calavera”, que cuenta con la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

En 2019 su nuevo disco fue nominado a los Premios Gardel 2019 como Mejor Álbum Reggae/Ska y ganaron el Independent Music Awards por Mejor Álbum Reggae/Ska en Nueva York en la 17º entrega de este galardón. Este nuevo trabajo discográfico fue lanzado en todas las plataformas digitales y presentado en el Teatro Vorterix de Rosario, a sala llena, y en otros reconocidos venues de Capital Federal: La Trastienda, The Roxy Live, Studio Quilmes Garage, etc. En 2019 junto a Los Caligaris, fueron convocados para cerrar, frente a más de 60 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, la celebración de los tradicionales Carnavales Porteños en otra icónica locación, Avenida de Mayo. Durante el mismo año la banda recibió un Diploma de Honor por parte del Senado de la Nación Argentina en “reconocimiento por su valiosa contribución, a través de la música, en la mejora de la calidad de vida de los miembros de su comunidad”.

En los meses de junio y julio de 2019 Mamita Peyote giró por Estados Unidos: tocó en reconocidos venues de Nueva York; debutó en el Ruido Fest en Chicago, uno de los festivales de música latina más importantes de Estados Unidos; ganaron un Independent Music Award (IMA) por mejor disco reggae en la ciudad de Nueva York y fueron parte de la LAMC (Latin Alternative Music Conference), una de las ferias de música independiente alternativa más importantes del mundo.

El 2020 comenzó con la participación en la sexta edición de Baradero Rock durante febrero. La pandemia que generó el virus Covid-19 alteró una importante agenda de presentaciones nacionales e internacionales, pero no la creatividad y el compromiso musical con sus fans. En junio, el proyecto fue parte del ciclo “La seguimos en vivo”, organizado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe y del Sweet Girls of ska International Festival de Perú. En julio participaron del Festival Billboard Online. Agosto los encontró participando del Cosquín Rock Festival Online, y durante mayo fueron parte del line up del Festival Quilmes Rock. En septiembre, el proyecto fue elegido para ser parte de la comitiva argentina que participó del encuentro de la Industria Musical Latinoamericana: Imesur de Chile.

En febrero de 2021 y bajo estricto protocolo fue la primera banda de Rosario en presentarse con un show en vivo en el Anfiteatro Municipal H. De Nito, que está habilitado para 1200 personas, máxima capacidad de público de shows presenciales en la Argentina. En junio 2021 fueron seleccionados para participar en el showcase de la décima segunda edición de Circulart 2021, la plataforma cultural para el mercado de la industria musical independiente más importante de Latinoamérica, que se llevó a cabo del 15 al 18 se septiembre en Medellín, Colombia.