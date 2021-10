https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis

Nadal: "No sé cuando volveré a jugar, trabajo mucho cada día"

El español fue cauto con su vuelta a los torneos profesionales y admitió que no se pone plazos.

El tenista español Rafael Nadal admitió que no sabe cuando será su regreso a las canchas de manera oficial ya que se recupera de un tratamiento en su pie izquierdo que lo mantiene al márgen de los torneos. "No sé cuándo volveré a jugar, trabajo mucho cada día, sigo un plan específico, evidentemente con una hoja de ruta marcada y con unos objetivos muy claros" expresó el número seis del mundo. El ganador de 20 Grand Slams reconoció que no se pone plazos para su regreso "Trabajo mucho a diario para intentar primero, recuperarme, y segundo, cuando esté recuperado estar preparado par volver a jugar en plenas condiciones".

