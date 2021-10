https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.10.2021 - Última actualización - 12:33

12:21

Este jueves, frente a Perú

Scaloni: "La gente se siente identificada con estos jugadores"

Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar" indicó el enrtenador.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Este jueves, frente a Perú Scaloni: "La gente se siente identificada con estos jugadores" Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar" indicó el entrenador. Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar" indicó el enrtenador.

En la previa al encuentro por Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló sobre los cambios que podría tener el once titular este jueves "Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar. Que nadie piense que es titular" "La sensación es que la gente se siente identificada con estos jugadores. Eso es lo más importante" expresó el DT argentino. Scaloni, también se mencionó sobre la goleada en la última fecha "No me atrevo a decir si el partido contra Uruguay fue el mejor o no. Pero el haber jugado en casa, con nuestro público, hace que todo sea más lindo y se potencie mucho más". Por último el entrenador se refirió a el próximo rival por Eliminatorias "Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás".

El Litoral en en

Temas: