Decisión del Colegio de Árbitros

Liga Santafesina de Fútbol: por ahora, no habrá actividad el sábado

En conferencia de prensa, se supo que los árbitros no trabajarán el próximo fin de semana. Deuda con los jueces, violencia física y verbal, son algunos de los puntos salientes que presentó el presidente del Colegio que los agrupa, Gonzalo Rodríguez.

Gustavo Pueyo y Gonzalo Rodríguez explicaron la situación arbitral. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En la lluviosa mañana de Santa Fe y ante el anuncio de no presentarse a trabajar el sábado, Gonzalo Rodríguez, presidente del Colegio de Árbitros, y Gustavo Pueyo, mandatario de la Casa Mayor del Fútbol local, explicaron los motivos por los cuales no habría actividad el sábado. Vale destacar que el domingo no se jugarán inferiores e infantiles por ser el Día de la Madre. Este fin de semana la pelota no rodaría en la Liga Santafesina de Fútbol. El paro de actividades de aquellos que deben impartir justicia durante los partidos se hizo oír ayer cuando los árbitros pasaron por calle Corrientes 3049 y el dinero de su trabajo no estaba a disposición. La medida tiene como objetivo que los árbitros sean respetados dentro del campo de juego por los jugadores y que a la hora de percibir sus haberes, esté a disposición. "Los árbitros no pudieron cobrar sus haberes porque hubo clubes que no hicieron los depósitos correspondientes", así comenzó la conferencia de prensa. Al mismo tiempo, Pueyo aseguró que hoy durante todos el día se estarán reuniendo con los involucrados para buscarle una solución al problema. Por su parte, el presidente del Colegio de Árbitros, Gonzalo Rodríguez, se mostró molesto por lo que pasó ayer cuando jóvenes jueces debieron retirarse de la Liga sin sus respectivos haberes. -¿Qué nos podes decir desde el Colegio de Árbitros, Gonzalo? -Estoy a cargo de los árbitros y hago las designaciones correspondientes. Lo que hago hoy es dar respuesta al pedido de ellos porque convivo todos los días y debo apoyarlos para que esto se pueda solucionar cuanto antes. Ayer se vivieron momentos muy duros con algunos de ellos. En uno de los casos, un árbitro le tuvo que dar dinero a otro para que se pueda volver en colectivo a su casa, y después, uno de los jueces que llegó en moto, con un integrante de su familia, se fue con lágrimas en los ojos por no haber recibido el dinero que le pertenecía por su trabajo a lo largo de la semana largo. -No es la vuelta al fútbol que todos esperábamos... -Yo fui uno de los que pedía por la vuelta. Ahora soy uno de los que pide que este tema se solucione. En este caso ya les di la libertad para que se busquen partidos en otras ligas para el fin de semana. -¿Con esto querés decir que no habrá Liga Santafesina? -En estas circunstancias se hace lo que pidió la mayoría de los árbitros. Debemos buscar soluciones que sean las que permitan trabajar tranquilos todos los fines de semana. Además, otro tema no menor es el maltrato y agresiones que recibieron árbitros de nuestro Colegio en las últimas fechas. No vamos a permitir más este tipo de cosas que le hacen daño a las personas y por consecuencia a la Liga misma. La medida, en caso de llevarse a cabo, tiene como objetivo que los árbitros sean respetados dentro y fuera del campo de juego. Por último, a modo de cierre, Pueyo manifestó que durante la tarde se llevarán a cabo reuniones con los directivos de los Concejos Auxiliar y Directivo, tratando de llegar a un acuerdo.

