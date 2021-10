https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.10.2021 - Última actualización - 14:47

14:45

Línea directa y llegan cartas

Volver a la normalidad

UN LECTOR

"Como usuario quisiera saber cuándo los bancos van a habilitar la atención personal. Es una vergüenza. Todas las actividades están de a poco o de a mucho volviendo a la normalidad. Hasta los casinos están abiertos ¿y resulta que los bancos no pueden atender al público?".

Nuevo puente

CLELIA DE B° CONSTITUYENTES

"Ayer tuve un sueño: soñé que comenzarían la construcción de un nuevo puente entre las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe. Por lo visto, seguirá siendo un sueño. No hay partida para eso. ¿Seguirá eternamente este sueño? ¡Qué vergüenza!".

Lenguaje inclusivo

UN LECTOR

"La Real Academia Española ratificó su postura contraria al presunto lenguaje inclusivo, que en algunos países, entre ellos, nosotros, se está tratando de imponer sea como sea, por parte de funcionarios, gobernantes y público en general. Esta minoría absurda, porque es una minoría y es absurdo el planteo, se ocupa o pretende que la sociedad argentina se ocupe de estas tilinguería y gasta enormes esfuerzos y trata de imponer, prácticamente en forma forzada, este presunto idioma, porque, como dije, es el reflejo de una tilinguería preocupante. Entonces, yo les digo a nuestros gobernantes y funcionarios que usar el lenguaje inclusivo es anticonstitucional, porque nosotros usamos el lenguaje español y nos regimos por las reglas de la RAE. De manera que hoy por hoy no está permitido. Es ilegal usar ese 'lenguaje'. Creo que es hora de que los argentinos nos dejemos de pavadas y que nos aboquemos a los problemas que realmente nos importan y nos acucian. Reitero mi absoluto rechazo a este intento por modificar el idioma por objetivos que realmente no se entienden".

Boleta única

ALFREDO SALOMÓN

"No se imaginan la alegría que me dio leer en El Litoral del sábado 9, en la tapa: 'Boletas únicas: a punto de ir a imprenta', referido a las elecciones. ¡Por fin están obrando con inteligencia, con criterio! Eso me da una gran alegría, a mí como a muchísimos, por no decir a todos. Teniendo boletas únicas se va a ahorrar mucho dinero en papeles y también se van a ahorrar algunos trucos. Con la boleta única no hay esa posibilidad. ¡Muy buena la determinación!".

Llegan cartas

La bicicleta de Luis Arturo (seis)

LUIS ARTURO DE SANTA FE

Arrastrando la bicicleta como resultado de haber averiado un neumático, intentaba dar con una gomería para continuar mi ejercicio, sin embargo, la mañana destinaba una nueva revelación, al encontrarme retrasado, por la pretensión de que reparen con urgencia mi rueda. Indignado con la espera e insistiendo con la atención, colaboraba prolongando la demora. El practicante, no solo dilataba su labor sino que, malicio, disfrutaba con mi exasperación. En este punto, mis modales ya dejaban mucho que desear… Si pretendemos que los demás se ocupen de nosotros, concluiremos que especulando con esa probabilidad, seguro seremos defraudados.

Criterio similar puedo aplicar con los afectos. ¿Qué personaje tan extraordinario me creo, para que estén pendientes de mi proceder? Mis urgencias no son más significativas que las de mis vecinos, tal vez distintas, pero sospecho que el egoísmo enreda cómo comportarse y concluyo, ensayando ser, el centro del universo. ¿Si no provoco yo ese interés, por qué aspiro a que terceros tengan esa deferencia para conmigo? ¿Insistir para que el otro dé el primer paso? Muchas veces el orgullo es condicionante del error. Considerando no claudicar, ampliamos un estado que se vuelve inconsistente. Recapacitar da la perspectiva de entender en dónde estamos confundidos. Diferir conduce a ser desventurado. La ansiedad por ese espacio muerto deja entrever que nada es imposible para la apreciación de lo posible. No tengo la menor autoridad sobre la existencia ajena. La vida no está paralizada. Inquietarse con el tiempo es perderlo. Poner manos a la obra es voluntad de cada uno. Reflexionar con que ya llegará nuestro turno es arrancar pensando de manera desatinada. Existir es ahora. La quietud no prevalece.

Todo es expectación. Somos gracias al movimiento incesante. El resultado de todo es el suceso. Lo que ocurre es la consecuencia de lo que provocamos. La manera en cómo nos comportamos con el universo es reflejo de lo que vemos en el espejo. Si estamos preocupados por lo que acontece en lo exterior, lejos estaremos de encontrar claridad. Amar es darse, es salir de sí mismo para ir al encuentro de lo desconocido. Atesorar lo que tenemos es advertir que no estamos del todo seguros.

Si imagino parecerme siempre joven, es viable que solo lo logre a través de un disfraz. Todo evoluciona de manera permanente. Hasta el modo de enfrentar cómo pensamos. El verdadero rumbo de cómo manifestar los sentimientos. Solo a través del compartir experimentaremos todos los sentidos y es probable que descubramos algún otro que ni tenemos conciencia de que existe.

Lo que puedo remediar no permite aspirar a que sea resuelto por otros. Tal vez, alguien posea condiciones para sugerir un camino, pero la última palabra siempre es mía. Enfrentar un fracaso es buscar la causa dentro de uno, intentar dar con un culpable es no reconocer mi responsabilidad. Son los semejantes quienes nos bendicen con su gratuidad y facilitan redimirnos.

Soledad y solitario son palabras parecidas, pero no significan lo mismo. Nada es más calamitoso que sentarse a ver un atardecer con el alma turbada por sensaciones aciagas.

Cuando comencemos a tranquilizarnos, probablemente advertiremos que no lograremos jamás detener la rueda. Vivir no es desafío, es entender que recibimos un don, la libertad de proceder como mejor nos parezca.