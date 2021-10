https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pliego del presidente del Tribunal de Cuentas

Biagioni: la aprobación ficta en la Legislatura está un paso más cerca

Acuerdos no pudo reunirse por la ausencia de 8 legisladores y no hubo dictamen. Para este jueves 14 está convocada la Asamblea Legislativa. Ahora es aún más difícil que tenga quórum.

Senado de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral



Por Luis Rodrigo SEGUIR Apenas cuatro de los doce legisladores que componen la Comisión de Acuerdos de la la Asamblea Legislativa concurrieron a la reunión de este miércoles 13, con lo que al quedarse sin quórum la bicameral no pudo funcionar y tampoco producir un dictamen sobre el pliego como vocal del Tribunal de Cuentas de su actual presidente, el contador Oscar Biagioni.

El propuesto por el Poder Ejecutivo acudió la semana pasada a la entrevista con la enorme mayoría de los miembros de Acuerdos presente, pero siete días después, en la mañana de este miércoles 13 no hubo el número suficiente para sesionar.

Así, ha dado un nuevo paso la posibilidad de que esta semana quede aprobado de manera ficta (de hecho) el pliego del postulante a continuar en el órgano de control cuya figura ha sido cuestionada por la Mesa de Mujeres por la Paridad y por dos empleadas que sostienen que sufrieron de su parte lo que describen como violencia laboral. A esas objeciones se le opusieron manifestaciones de la mayoría de los empleados del TC y también un petitorio en favor de la continuidad de Biagioni -a quien se le reconoce el mérito de mejorar la situación laboral del personal de ese órgano- firmado por casi todos los empleados. Tenés que leer Pasa para la semana próxima la Asamblea sobre Biagioni

La falta de quórum fue oficial cuando el presidente de la Comisión, el diputado radical Fabián Bastia (aún en duelo por la reciente muerte de su padre) verificó que sólo habían asistido el vicepresidente, senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), el diputado de la UCR y jefe de ese bloque Maximiliano Pullaro y la diputada socialista Lionela Cattalini.

La lectura que se hace en el Palacio Legislativo es que la falta de quórum que mostró Acuerdos se repetirá el jueves 14 a las 13 y sin el número necesario fracasará la Asamblea Legislativa, y procederá la sanción ficta.

Debe decirse que no hay antecedentes (al menos recientes) de una Asamblea Legislativa que pueda reunirse sin un dictamen que tratar, pero para que la reunión de los diputados y los senadores sea dejada sin efecto debe existir una decisión de la vicegobernadora Alejandra Rodenas que aún no había sido tomada.

Como se sabe la Constitución de Santa Fe ha previsto que el Poder Legislativo tenga un plazo para emitir un pronunciamiento sobre los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir un cargo con su acuerdo.

El artículo 54 de la carta magna santafesina dice en su quinto inciso que "Corresponde a la Asamblea Legislativa: Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados o funcionarios, el que se entenderá prestado si no se expidiese dentro del término de un mes de convocada al efecto la Asamblea, convocatoria que debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo, o, en caso de nombramientos en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones".

Pasado un mes del envío del pliego del contador Biagioni estará aprobado, si no hay quórum en la Asamblea Legislativa.

