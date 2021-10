https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comunicado

ARA San Juan: malestar de la querella porque Macri aún no presentó abogado en causa por espionaje

A tres días del cambio de la fecha de la indagatoria, el expresidente no tiene defensores

La querella de mujeres que representa la abogada Valeria Carreras manifestó este miércoles su malestar porque, a tres días del cambio de la fecha de la indagatoria a la que fue convocado, el expresidente Mauricio Macri aún no presentó abogados defensores en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los allegados y familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017 durante el gobierno de Cambiemos. “Macri, a pesar de haber sido notificado, contrariamente a los dichos de Patricia Bullrich asegurando que el expresidente cumpliría sus deberes republicanos, no se ha presentado a derecho nombrando abogado defensor dentro del plazo legal”, señaló la querella a través de un comunicado. “Queremos advertir a la sociedad que los familiares siguen siendo ninguneados por el expresidente, pero además tememos una maniobra para eludir a la justicia o hacer tiempo. Sin embargo, tenemos una determinación y es llegar a la verdad y obtener fallos justos en todas las causas del ARA San Juan”, indicaron. El comunicado da cuenta, además, de que el mismo planteo fue formulado en el expediente judicial a través de una presentación radicada en las últimas horas. Tenés que leer Macri declarará el 20 por supuesto espionaje ilegal Fuentes judiciales informaron este miércoles que hasta pasado el mediodía no había “ninguna presentación” del expresidente y explicaron que el plazo legal para que Macri presente abogados vence mañana y que, en caso de no nombrar ningún letrado, se le asignará un defensor público. De todas formas, los voceros judiciales consultados informaron que el juez federal a cargo interinamente del juzgado de Dolores, Martín Bava, pidió hoy a la Policía Federal que le envíen las constancias de la notificación de la audiencia fijada para el 20 de octubre para constatar que la misma fue cursada en tiempo oportuno. Macri fue convocado a indagatoria para el 7 de octubre, pero esa cita fue reprogramada por el propio magistrado para el próximo 20 de octubre, luego de constatar que el exmandatario se encuentra fuera del país. Durante el fin de semana, el exfuncionario del gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, aseguró en un reportaje radial que Macri volverá al país el 19 de este mes para estar al día siguiente en su indagatoria; aunque no hay en el expediente ninguna constancia que confirme esas declaraciones.

