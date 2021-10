https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 13.10.2021

Segunda parte de la temporada 5

Netflix publicó el primer avance del final de "La Casa de Papel"

“En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, se escucha al profesor, en el adelanto del final de la exitosa serie española

Crédito: Captura de video

Netflix reveló este miércoles las primeras imágenes del volumen 2 de "La casa de papel Parte 5", la serie española de atracadores que se convirtió en un fenómeno mundial. Los cinco episodios finales representarán el final del atraco al Banco de España del grupo comandado por El Profesor, tras una situación de tensión máxima ante el ejército y una enorme pérdida en el grupo. "En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, afirma el personaje que interpreta Álvaro Morte, el cerebro de los robos. La banda perdió a uno de sus referentes más importantes y "el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España", adelantaron desde Netflix. La quinta y última temporada de la serie ya presentó en una primera parte a algunos personajes nuevos, como al hijo del fallecido atracador Berlín, Rafael (Patrick Criado) quien podría tener alguna participación. Tenés que leer "El juego del calamar" ya es la serie más vista en la historia de Netflix El actor Miguel Ángel Silvestre también se incorporó como un ex novio de Tokio (Úrsula Corbero), pero en ese caso para detallar mejor el pasado de la protagonista y sus recuerdos. Sagasta (José Manuel Seda), el duro comandante de las Fuerzas Militares que enfrenta al grupo fue otro de los nuevos personajes que trajo la temporada.

