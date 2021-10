Duki y Emilia Mernes blanquearon su romance

Tras varios meses de rumores que los viculaban juntos después de lanzar su picante canción juntos, "Como Si No Importara", Duki y Emilia Mernes oficializaron su relación.

YO?? yo aun no supero ese video de duki y emilia pic.twitter.com/DrnxgUfpnt

Los cantantes dieron el presente en la avant premiere de "Cato", el film que protagoniza el artista Tiago PZK, y no pudieron mantener sus manos despegadas del otro ante las cámaras del evento.

Emilia junto ao El Demente, Lit Killah, Duki, Tiago PZK e Seven Kayne no evento de lançamento do filme "Cato" pic.twitter.com/WaLBJF23bd