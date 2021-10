https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.10.2021 - Última actualización - 20:51

20:47

Tras el anuncio de que no se presentarán a dirigir el fin de semana, hoy se multiplicaron las reuniones para llegar a un acuerdo con los colegiados. Piden que se cumpla con pagos atrasados y buscan mayor protección por los reiterados episodios de violencia que sufren.

Liga Santafesina de Fútbol En el conflicto con los árbitros, ahora es 50 y 50 Tras el anuncio de que no se presentarán a dirigir el fin de semana, hoy se multiplicaron las reuniones para llegar a un acuerdo con los colegiados. Piden que se cumpla con pagos atrasados y buscan mayor protección por los reiterados episodios de violencia que sufren. Tras el anuncio de que no se presentarán a dirigir el fin de semana, hoy se multiplicaron las reuniones para llegar a un acuerdo con los colegiados. Piden que se cumpla con pagos atrasados y buscan mayor protección por los reiterados episodios de violencia que sufren.

Es una jornada de miércoles movida en la casona de calle Corrientes al 3000, como hacía rato no ocurría. Hubo reuniones, conferencias de prensa y más juntas en busca de un concilio que posibilite la actividad normal el fin de semana en la Liga Santafesina.



La lluviosa mañana de Santa Fe comenzó con un inesperado anuncio de parte de los árbitros: decidieron no presentarse a trabajar el sábado, en reclamo de deudas y por los reiterados episodios de violencia -física y verbal- que viven de manera cotidiana.



La noticia cayó como una bomba y motivó una conferencia de prensa en la que Gonzalo Rodríguez, presidente del Colegio de Árbitros, y Gustavo Pueyo, mandatario de la Casa Mayor del Fútbol local, explicaron los motivos por los cuales no habría actividad el fin de semana. Hay que hacer la salvedad de que el domingo no se jugarán inferiores e infantiles por ser el Día de la Madre.



"Los árbitros no pudieron cobrar sus haberes porque hubo clubes que no hicieron los depósitos correspondientes". Así comenzó Gustavo Pueyo la rueda con los medios, en la que argumentó por qué los jueces no se encontraron con el dinero que les correspondía por los servicios prestados durante la fecha pasada.



El propio mandatario intentó no ser terminante y anticipó lo que ocurriría desde horas más tarde y durante todo el día. Múltiples reuniones entre las partes involucradas con el fin de arribar a una solución y evitar otro parate que siga dilatando la finalización de los certámenes.

Por su parte, el presidente del Colegio de Árbitros, Gonzalo Rodríguez, se mostró molesto por lo que pasó el martes cuando jóvenes jueces debieron retirarse de la Liga sin sus respectivos haberes.



“Estoy a cargo de los árbitros y hago las designaciones correspondientes. Lo que hago hoy es dar respuesta al pedido de ellos porque convivo todos los días y debo apoyarlos para que esto se pueda solucionar cuanto antes. Ayer se vivieron momentos muy duros con algunos de ellos. En uno de los casos, un árbitro le tuvo que dar dinero a otro para que se pueda volver en colectivo a su casa, y después, uno de los jueces que llegó en moto, con un integrante de su familia, se fue con lágrimas en los ojos por no haber recibido el dinero que le pertenecía por su trabajo a lo largo de la semana largo”.



En un año con múltiples dificultades y un prolongado parate obligado por la pandemia, la vuelta del fútbol no fue como se esperaba. De eso no caben dudas. “Yo fui uno de los que pedía por la vuelta. Ahora soy uno de los que pide que este tema se solucione”, expresó al respecto Gonzalo Rodríguez, quien anticipó que los árbitros tienen “libertad para que se busquen partidos en otras ligas para el fin de semana”.



Los árbitros no quieren medidas a corto plazo sino que esperan soluciones definitivas para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a suscitar. “En estas circunstancias se hace lo que pidió la mayoría de los árbitros. Debemos buscar soluciones que sean las que permitan trabajar tranquilos todos los fines de semana. Además, otro tema no menor es el maltrato y agresiones que recibieron árbitros de nuestro Colegio en las últimas fechas. No vamos a permitir más este tipo de cosas que le hacen daño a las personas y por consecuencia a la Liga misma”, dijo el máximo referente del Colegio.



Con el correr de las horas se dieron nuevos encuentros entre las partes y al menos hubo un avance tras la reunión de Mesa Directiva. Así lo reconoció el propio Rodríguez, al señalar que la situación estaba “50 y 50” y ya no era la postura cerrada de no dirigir el sábado con la que había comenzado el miércoles.



En la Casa Madre apuestan a una junta más y que en las próximas horas se firme la paz para que finalmente ruede la pelota en las canchas de los barrios.