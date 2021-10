Invertirán más de $ 15 millones en obras para Granadero Baigorria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de recambio de luminarias y trabajos de pavimentación y construcción de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Plan Incluir, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto con el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, firmaron convenios por los cuales la provincia destinará un total de $ 14.937.442,34 para la concreción de tres obras en distintos barrios de la ciudad. De la actividad también participó el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.

En detalle, se destinará $ 5.001.902,51 al proyecto de recambio de luminarias en barrio Maristas; $ 5.009.964,46 al proyecto de pavimentación de calle 10 de Abril y $ 4.925.575,37 al proyecto de construcción de cordón cuneta en calles Jorge Newbery y A. Bell.

En la oportunidad, Corach expresó que “es una enorme satisfacción estar acá, generando mejores condiciones de vida para cada uno de los habitantes de todos los pueblos y ciudades que tiene la provincia de Santa Fe porque queremos que la gente se quede a vivir donde elije vivir, no donde tenga que mudarse porque no tenga pavimento, agua, cloacas o conectividad”.

Luego, el ministro explicó que “las obras fueron definidas por la ciudad, que también se encargará de licitarlas y ejecutarlas” y que, desde el gobierno provincial “transferimos los recursos a cada municipio porque confiamos plenamente en que los municipios gestionan y administran bien”.

“El gobernador ha sido intendente y sabe perfectamente lo que es que del otro lado te ignoren y ésa es una de las cosas que todo su equipo aprendimos a su lado, sabiendo que, por lo menos, hay que dar una respuesta, aunque no siempre sea del todo satisfactoria para el intendente que reclama. Sabemos que cuando no atendemos un reclamo al que perjudicamos no es al intendente sino a los ciudadanos”, añadió el ministro.

Por último, Corach ratificó el compromiso del gobierno provincial en “trabajar para reparar cada una de las inequidades y que cada uno de los habitantes de pueblos y ciudades de la provincia tenga las mismas condiciones de vida que tienen en las grandes localidades”.

A su turno, Lewandowski destacó que “el Plan Incluir es una instancia que antes llegaba a muy pocas ciudades y excluía al resto, pero hoy es un plan que llega a las 365 localidades”.

A su vez, lamentó que “en el Senado se votó una Ley que discrimina a las localidades más pequeñas porque requiere que el Plan Incluir se distribuya en base proporcional a la cantidad de habitantes” cuando “el objetivo del Plan Incluir es llegar a las 365 localidad y, fundamentalmente, a aquellas que, desde su origen y fondos, no pueden hacer las obras que si las van a poder hacer con el Plan Incluir”.

Por su parte, Maglia expresó que “estas obras son muy importantes para la ciudad” y que “a través de ellas, estamos incluyendo a las personas, independientemente de su poder adquisitivo, para que tengan buena calidad de vida”.