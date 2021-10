https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Kun podría debutar este domingo Agüero sobre la salida de Messi de Barcelona: "Cuando me enteré no lo podía creer"

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero dijo que llegó al Barcelona "con la expectativa de jugar junto a Leo (Messi)" y confesó que cuando se enteró que su amigo se iría al París Saint Germain "fue un momento de shock".



"Vamos a ser sinceros. ¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal. Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer" destacó Agüero en una entrevista con El País.



El exjugador del Manchester City, recuperado de una lesión tendinosa en su gemelo interno de la pierna derecha, podría debutar este fin se semana en el partido ante Valencia en el Camp Nou por LaLiga.



"Cuando me llamaron pensé: me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda", contó.



Consultado sobre cómo se enteró de la ida de Messi al PSG, Agüero reveló: "Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese día lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no le veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports. Y las cosas que estábamos haciendo".

Con información de Telam