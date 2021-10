https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.10.2021 - Última actualización - 12:00

11:54

En medio de las críticas y denuncian ante el Congreso de EEUU, Facebook prometió medidas para proteger a esa audiencia.

Redes sociales Instagram brinda recomendaciones a los adolescentes tras las criticas En medio de las críticas y denuncian ante el Congreso de EEUU, Facebook prometió medidas para proteger a esa audiencia. En medio de las críticas y denuncian ante el Congreso de EEUU, Facebook prometió medidas para proteger a esa audiencia.

El vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, prometió cambios en Instagram para proteger al público adolescente. En una entrevista con CNN, dijo que sumarán una función que alejará a esa audiencia del contenido dañino, además de la opción “Take a break”, que los alentará a tomar un descanso de la red social.

El anuncio de Clegg llega en medio de una de las crisis más profundas, sino la más, en la historia de la compañía estadounidense. Documentos internos filtrados por la exempleada de la empresa, Frances Haugen, revelaron que Facebook ignoró informes que advirtieron el carácter tóxico de Instagram, especialmente entre los adolescentes.

“Facebook daña a los niños”, dijo la exintegrante de la compañía de redes sociales en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada. Haugen también dijo que los líderes de la firma “saben cómo hacer (los servicios) más seguros, pero deciden no hacerlo, poniendo sus beneficios económicos por encima de la gente”.

Foto: Gentileza

Qué dijo Instagram tras las filtraciones de Haugen

Amén de los rumores que indicaron que la compañía que dirige Mark Zuckerberg decidió frenar el desarrollo de nuevos productos mientras su reputación esté en picada, es natural que anuncien medidas en Instagram. “Vamos a presentar algo que creo marcará una diferencia considerable, que es donde nuestros sistemas ven que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez, y es contenido que puede no ser propicio para su bienestar, les daremos un codazo para que miren otro contenido“, señaló Clegg.

Recientemente, Facebook detuvo temporalmente el desarrollo de Instagram Kids, una versión de la red social pensada para los menores de 13 años. Ese plan había generado descontento entre especialistas en protección infantil y legisladores que desconfiaron de los beneficios que argumentó la empresa, por caso que aquel sería un espacio que ofrecerá más control de la experiencia de los chicos en la red social.

Siguiendo a The Verge, Clegg no ofreció un cronograma concreto para el lanzamiento de las nuevas funciones. Un vocero de la empresa dijo que esas características “aún no están probándose” pero que pronto comenzarán a hacerlo.

Foto: Gentileza

“La semana pasada anunciamos que estamos explorando dos nuevas ideas: alentar a las personas a considerar otros temas si se concentran en contenido que podría contribuir a una comparación social negativa, y una función tentativamente llamada ‘Take a break’, donde los usuarios podrían colocar su cuenta en pausa y tomarse un momento para considerar si el tiempo que dedican es significativo”, comentó el vocero en referencia a los anuncios que hace algunas jornadas hizo Adam Mosseri, el CEO de Instagram.

Facebook en el ojo de la tormenta

Además de las críticas relacionadas a Instagram y de la laxitud de la compañía en relación a la audiencia más joven, Facebook ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas en función de diversos acontecimientos.

A las denuncias y filtraciones de Haugen se suman las caídas en los servicios de la firma, incluyendo a WhatsApp; y la filtración que expuso datos de 1.5 millones de usuarios de Facebook.