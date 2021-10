https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Barba" metió un triunfazo y los cordobeses llegarán peleando el campeonato, como escoltas de River y unos días antes de jugar con los de Gallardo en el Kempes. Hay enorme expectativa. Como es el Día de la Madre, quieren evitar aglomeraciones, empujones y desmanes.

Se viene un partidazo con Talleres en Santa Fe El domingo Colón abre la cancha tres horas antes El "Barba" metió un triunfazo y los cordobeses llegarán peleando el campeonato, como escoltas de River y unos días antes de jugar con los de Gallardo en el Kempes. Hay enorme expectativa. Como es el Día de la Madre, quieren evitar aglomeraciones, empujones y desmanes.

Nadie duda, después del temblor que fue Colón-Banfield con la vuelta del público para ver por primera vez "con sus ojos" al campeón del fútbol argentino, que este partido con Talleres del domingo a las 15.45 no es mucho menos. Porque el equipo del "Barba" se despertó en el Gasómetro para ganar y porque los cordobeses vienen pisándole los talones al River Plate de Marcelo Gallardo y peleando el campeonato. Como plus, se trata del domingo que es "El Día de la Madre" en Argentina, lo cual supone todo un combo de sensaciones fuertes para los futboleros sabaleros.

De cara a lo que será el segundo juego con público en el estadio Brigadier López, en la llamada "Casa del Campeón" del fútbol argentino, la entidad del Barrio Centenario tomó una saludable decisión en su Comisión Directiva, para evitar inconvenientes con los ingresos a la cancha.

"Información importante. Colón-Talleres domingo 17/10. Hora: 15.45. Les informamos que la apertura del Estadio será a las 12.45 a los fines que el socio se organice para llegar con tiempo al espectáculo deportivo", avisó a los medios de prensa la entidad del Barrio Centenario.

Así las cosas, el estadio abrirá sus puertas "tres horas antes del partido", para que las familias sabaleras puedan buscar sus lugares con comodidad. "La idea es evitara aglomeraciones, corridas, empujones. Si bien es el Día de la Madre, al que tome la determinación de concurrir al estadio, le pedimos que no lo haga sobre la hora para evitar problemas", razonan los dirigentes.

En cuanto al movimiento de la sede social, Colón siguió realizando y aceptando socios nuevos. Esta vez, al no estar la pantalla que ocupaba una parte importante de la tribuna sur, el estadio Cementerio de los Elefantes (con el aforo al cincuenta por ciento) estará habilitado para unas 20.000 almas sabaleras.

"No es necesario que vengan a la sede a cambiar ningún carné. No es exigible por ahora. Aquellos que ingresaron provisorio con Banfield, entran igual. El club no va a exigir nada estos días. Todo cambie que se implemente, será comunicado en su momento y todos los socios tendrán su tiempo. Nada se hará de un día para el otro", avisan desde la sede sabalero a modo de calmante para la ansiedad de muchos sabaleros.

Si bien el estallido fue Colón-Banfield, con la estrella y la Copa jugando con público en Santa Fe, este partidazo con Talleres genera una gran expectativa. Más allá del siempre especial "Día de la Madre" que se celebra este domingo. Con las herramientas que tiene, el club intenta facilitarle todo a esos 20.000 socios. Por lo pronto, las puertas de la casa del campeón se abrirán, de par en par, tres horas antes del pitazo inicial. Es decir, a las 12.45.