Estas serán 7 de las 8 selecciones cabezas de serie en Qatar 2022 si logran clasificar

Hay siete países que, si clasifican, estarán en el Bombo 1. España, Portugal, México y Dinamarca luchan por el lugar restante.

Falta más de un año para el Mundial de Qatar 2022 y varias fechas de Eliminatorias en las distintas confederaciones por el atraso que generó en el calendario la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en los partidos de este periodo muchas cosas se afianzaron y otras, variaron. Por ejemplo, ya están los primeros dos equipos clasificados a la Copa del Mundo además del local, que lógicamente tiene asegurado su lugar. Se trata de Alemania y Dinamarca, que ya triunfaron en sus zonas de las Eliminatorias europeas y sacaron pasaje.



La actualización más reciente que hizo FIFA en su clasificación tiene fecha de 16 de septiembre, por lo que en el medio se jugaron partidos que cambiaron la ubicación final de las selecciones afiliadas. Al menos de aquellas que pugnan, después de conseguir el pase al torneo, por un lugar entre los cabeza de grupo.





El ranking oficial, que figura ahora en la página de la casa madre del fútbol se ordena de la siguiente manera: 1- Bélgica, 2- Brasil, 3- Inglaterra, 4- Francia, 5- Italia, 6- Argentina, 7- Portugal, 8- España, 9- México y 10- Dinamarca.



De esta manera, Qatar encabezaría el primer grupo por ser el anfitrión y los mejores siete entrarían en el sorteo para decidir qué zona liderarán en el comienzo del certamen. Es decir, que Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y Portugal serían los cabezas de serie de acuerdo a esa clasificación. Siempre y cuando, claro, logren el pasaje al torneo.



Llama la atención lo lejos que aparece Alemania, que después de un mal Mundial en Rusia y de no conseguir hacer un buen papel en la última Eurocopa, ubica el puesto 14 de la tabla y ya no puede acceder entre los primeros siete, a pesar de que es uno de los que ya están clasificados. Lo mismo pasa con Países Bajos (11°) y Uruguay (12°), otros dos grandes que no podrán integrar el Bombo 1.



Además del inamovible anfitrión, los primeros seis del ranking no tendrían variantes con respecto a la tabla del 16 de septiembre y todos ellos ya saben que tendrán el beneficio de no cruzarse con otros rivales más poderosos al menos en la primera fase. Si se pasa en limpio: Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina terminarán entre los siete mejores toda la etapa previa al Mundial.





Quedan otros cuatro pretendientes para el puesto número 8 de los cabeza de serie, posición que hasta el momento le pertenece por muy poco a España, que cosechó 1688 puntos y que en la próxima actualización del ranking estará por sobre Portugal. Sin embargo, en la lucha también aparecen México, con 1673, Dinamarca, que acumula 1669 puntos y la selección comandada por Cristiano Ronaldo que tiene apenas 3 puntos menos que España.

En caso de no clasificar al mundial quienes ya tienen asegurado ser cabeza de serie, le dejarán su lugar a quien les sigue en la tabla que ordena FIFA. España, Italia y Portugal son hasta el momento quienes tienen la clasificación más complicada mientras que los demás países ya encaminan su boleto a Qatar.