Evaluna Montaner compartió las primeras imágenes de su embarazo

Jueves 14.10.2021

La intérprete de "Por tu amor" mostró en sus redes sociales el momento en que le enseñó una prueba a Camilo, quien parece no entender de qué se trata el resultado

El miércoles 13 de octubre Camilo Echeverry y Evaluna Montaner comunicaron este miércoles que serán padres. Así como en marzo de 2020 Katy Perry reveló su embarazo en el videoclip de 'Never Worn White', Camilo y Evaluna dieron cuenta del suyo en el video de 'Índigo', canción que grabaron en conjunto.

El miércoles 13 de octubre Camilo Echeverry y Evaluna Montaner comunicaron este miércoles que serán padres. Así como en marzo de 2020 Katy Perry reveló su embarazo en el videoclip de ‘Never Worn White’, Camilo y Evaluna dieron cuenta del suyo en el video de ‘Índigo’, canción que grabaron en conjunto.

Enseguida, la noticia de su primer embarazo corrió por entre las redes sociales y los medios de comunicación casi que al tiempo en que publicaron la pieza audiovisual de dicha canción. Sin embargo, aproximadamente cuatro horas después, Evaluna publicó una mezcla entre fotografías y videos en los que se le ve embarazada, además de imágenes sobre sus pruebas de embarazo con el positivo como resultado.

De acuerdo con esta publicación y lo mostrado en ‘Índigo’, la también actriz se realizó varias pruebas de embarazo y con todas ellas se captó la reacción de su pareja. “Y ahora todo huele y sabe mejor… ¡Vamos a ser papás! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. ¡Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. ¡La Tribu está creciendo! Camilo, Evaluna e Índigo”, escribió la actriz como leyenda y el texto también fue compartido por el cantante colombiano en su Instagram.

Es de recordar que, en febrero de 2020 la venezolana se unió en matrimonio a Camilo Echeverry. Por otro lado, en octubre del mismo año los cantantes comunicaron la realización de una segunda boda, pero en esta oportunidad ante la ley, como ellos mismos lo dijeron. “El otro día nos dimos cuenta que no estábamos casados ante la ley (...) solamente ante los ojos de Dios, que es lo que importa, pero nos cogió ventaja y no sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley”, comentó Camilo en su momento durante un Live en redes sociales; por tal motivo, la pareja se casó otra vez.

Ahora, más allá de trabajar musicalmente en conjunto - ambos han lanzado canciones como ‘Machu Picchu’ y aportaron su talento musical en el tema ‘Amén’ con los otros Montaner: Ricardo (padre de Evaluna), además de Mau y Ricky (hermanos de Evaluna) – la pareja también quería tener hijos, incluso, en agosto de 2020 Camilo, en sus Historias de Instagram, le planteó a su esposa in interrogante que dice: “¿Cuántos hijos quiere tener?” y ella explicó con la mano que “Siete”, aunque algunos adoptados.

Por otro lado, este 2021 se han escuchado un buen número de noticias sobre figuras del entretenimiento nacional embarazadas por aquí y por allá. Nada más por este mismo tiempo, el sábado 9 de octubre – cuatro días antes de conocerse lo de Camilo y Evaluna – Adriana Lucía (cantante cordobesa) comunicó que tendrá gemelos, en su caso, este es su segundo embarazo.