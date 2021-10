https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La serie gestada por la BBC se incorporó entre las mejores obras sobre gángsters, a la altura de “Los Soprano” y de los mejores pasajes de Martin Scorsese. La decisión de trasladarla al formato de película se explica por la calidad estética, la cuidada ambientación y la frondosidad de sus personajes.

Cine El poder de la mafia: "Peaky Blinders" se transformará en película en 2023



¿Por qué un personaje como Thomas Shelby, el protagonista de “Peaky Blinders” genera tanta afinidad con los espectadores si es el líder violento y maquiavélico de una banda de gángsters que controla un antro de negocios ilegales? Por el mismo motivo que Vito Corleone, el “padrino” de la película homónima, es un ícono del cine norteamericano y Walter White (el profesor que se convierte en narcotraficante en “Breaking Bad”) una referencia en el universo de las series del siglo XXI: por su profunda humanidad. Es decir, son capaces de llegar hasta el más extremo de los crímenes, pero también de cuidar a sus familias hasta dar la vida por ellas. No tienen reparos al momento de aplastar a sus antagonistas, pero tampoco dudan cuando tienen que extender una mano al amigo en problemas. Una dualidad que redunda en identificación, porque nada es blanco o negro.

Lo cierto es que “Peaky Blinders”, la serie generada por la BBC a partir de 2013 cuyas primeras cinco temporadas están disponibles en Netflix, se ha convertido en uno de los productos más valorados de la última década. Al punto que no solo tendrá en 2022 su sexta temporada, que comenzó a producirse en enero de 2021, sino que sus creadores ya se encuentran elaborando el guión para arrancar en 2023 la filmación de una película basada en sus personajes. “Se ambientará y se rodará en Birmingham. Y ese será probablemente el final del camino de ‘Peaky Blinders’ tal y como ahora lo conocemos”. Estas fueron las palabras textuales que utilizó Steven Knight, creador de la serie, para realizar el anuncio que generó expectativa entre los millones de seguidores. No solo eso, sino que además dejó entrever que podría haber otras “series relacionadas” en el futuro.

Cabe recordar que este “Peaky Blinders”, protagonizada por el actor Cillian Murphy, está ambientada a principios del siglo XX y narra en forma detallada cómo una familia de gánsters que se ha asentado en la ciudad inglesa Birmingham luego de la Primera Guerra Mundial (que ha dejado profunda secuelas en varios de sus integrantes), dirige un local de apuestas hípicas. Con este punto de partida, muestra el ascenso de sus líderes, los enfrentamientos internos y externos, las tribulaciones personales y las diversas circunstancias que atraviesan los integrantes de la banda. Todo eso desde un formato que, del mismo modo que las novelas literarias, permite acceder a la densidad de los personajes y sus relaciones.

Las claves

¿Por qué ‘Peaky Blinders’ se convirtió en un producto de tanta relevancia estética y éxito entre el público? Una primera respuesta tiene que ver con que aborda la temática de la mafia, que tantas veces tuvo espacio en la ficción por el interés que despierta, con una mirada original. No desdeña ni mucho menos los clásicos (de hecho, tiene referentes más o menos claros como “Érase una vez en América” de Sergio Leone dentro del cine, “Pandillas de Nueva York” de Martin Scorsese o “Los Soprano” dentro de las series por la complejidad de sus personajes) pero construye un universo con sus propias reglas. Esta cualidad se explica en buena medida por su creador, Steven Knight, quien en su trabajo como guionista ha demostrado gran destreza para crear personajes ambiguos y atormentados, pero atractivos. Esto se puede observar con claridad en “Promesas del este” y “La isla siniestra”, dirigidas respectivamente por David Cronenberg y Martin Scorsese.

La cuidada ambientación es otro de los activos de “Peaky Blinders”. Desde su arranque transporta, con una amplia gama de recursos visuales, a esa Inglaterra de principios del siglo XX, llena de contrastes entre los sectores más acaudalados y aquellos otros más desprotegidos en el entramado social. Al principio la mirada se posa sobre los barrios populares de Birmingham, pero con el correr de los capítulos se hace más abarcativa. En este punto, es interesante el modo en que los guionistas introducen en la trama problemáticas de la época como los efectos sociales y económicos de la Primera Guerra Mundial y los conflictos con el Ejército Republicano Irlandés. No forman parte central de la historia, pero sirven para comprender mejor a los personajes y sus motivaciones. Al respecto, están especialmente logradas las referencias a la participación de Shelby en el frente de batalla, en las trincheras, presentadas como pesadillas que lo acosan.

Es clave también para la efectividad de la serie el excelente reparto de actores. Cillian Murphy, a través la construcción de Thomas Shelby, tan inflexible con sus enemigos como hábil para los negocios, es la columna vertebral de “Peaky Blinders”. Pero la mayor riqueza está en sus personajes secundarios, tanto los que se integran desde los primeros capítulos como los que van ingresando a lo largo de las diferentes temporadas. “Alfie” Solomons (Tom Hardy); Chester Campbell (Sam Neill) Polly Gray (Helen McCrory), Luca Changretta (Adrien Brody) y Gina Gray (Anya Taylor-Joy), en la última temporada, son solo algunos de los intérpretes de jerarquía que nutren el mundo creado por Steven Knight. Donde se cumple una premisa: los Shelby son malvados, pero sus enemigos son todavía peores.

De culto

En un artículo que escribió dos años atrás en El País de España, Mariló García Martín señaló respecto a “Peaky Blinders” que “Tommy Shelby se ha convertido en el Tony Soprano para una nueva generación”. Su afirmación es exacta. Y del mismo en que aquella mítica serie interpretada por James Gandolfini tuvo su aclamado paso al cine este año a través del spin off “Los santos de la mafia” (The Many Saints of Newark), todo indica que “Peaky Blinders” seguirá ese mismo camino. Su destino es la perdurabilidad bajo la forma del culto.