La Jubilación anticipada no se aplica a los que viven en el exterior

El beneficio no es compatible con planes sociales y se pierde si la persona consigue trabajo.

Crédito: Gentileza

Quienes soliciten la jubilación anticipada deben haber estado desocupados al 30 de junio de 2021, mantenerse desempleados mientras perciben el beneficio y no residir en el exterior ni ausentarse del país más de 90 días corridos. Y dejarán de cobrarla cuando alcancen la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones) y pasen a cobrar la jubilación ordinaria o se incapaciten y tengan derecho al Retiro por Invalidez, o fallezcan. Mientras percibe la jubilación anticipada, "la persona debe encontrarse residiendo en el país y permanecer en el territorio durante el lapso mencionado. El reingreso laboral posterior a la solicitud del beneficio o la no residencia en el país, importará la pérdida del derecho a la Prestación. Se considera que la persona no reside en el país cuando esta se ausentase por un término superior a los noventa días corridos, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 25.871 y su decreto reglamentario N° 616/2010". Así lo dispone la Resolución 21/2021 de la Secretaria de Seguridad Social que reglamentó del DNU N° 674/2021 del 29 de septiembre que estableció la jubilación anticipada por desempleo a quienes hayan cumplido 55 años las mujeres y 60 años los varones y cuenten con los 30 años o más de aportes. Tenés que leer La jubilación anticipada alcanzaría a unos 30.000 argentinos La jubilación anticipada será equivalente al 80% del haber calculado al momento de la solicitud y los beneficiarios “tienen derecho a las prestaciones que otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP a las Asignaciones Familiares” . La Resolución aclara que esas edades (55 años mujeres y 60 años varones) “no se modifican por la acreditación de servicios correspondientes a regímenes diferenciales que exijan edades menores a las requeridas en el régimen general de la ley 24.241” de jubilaciones y pensiones. En tanto, en el caso de regímenes diferenciales que exijan un número de años de servicios menor que los 30 años del régimen general, los años de servicios se consideran cumplidos si se acredita el tiempo mínimo que exige el régimen diferencial, o de la prorrata en función del tiempo efectivo prestado en cada régimen. Foto: Gentileza En los servicios prestados en otros regímenes previsionales con convenios de reciprocidad jubilatoria, si Anses resulta la Caja otorgante pagará la jubilación anticipada "únicamente en función de la prorrata a su cargo, sin que rija la garantía del haber mínimo”. Y con servicios reconocidos por Convenios Internacionales de Seguridad Social, “no corresponderá el otorgamiento de la prestación si él o la solicitante se encuentra percibiendo alguna prestación por parte de otro Estado”. Tampoco se computarán como años de aportes “servicios bajo declaración jurada, servicios amparados en esquemas de regularización de deudas previsionales, o por cualquier otra modalidad que no implique la prestación efectiva de servicios con aportes acreditados al Sistema de Seguridad Social”. Esto es, excluye los períodos de servicios por moratoria. A su vez, la jubilación anticipada "es incompatible con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión, o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales". Tenés que leer Jubilación anticipada: a quiénes beneficiará y cómo se accede En caso de monotributistas y autónomos se requiere haberse dado de baja al 30 de junio de 2021. Anses prevé que entre 20.000 y 30.000 personas podrán jubilarse en forma anticipada en 2021. Según la proyección realizada por el organismo, más del 85% de los beneficiarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores industriales. ​

