Andanzas de "Pepe" y "Perrito"

"No me olvidé que me denunciaron...los voy a recagar a tiros"

Personal de la AIC realizó allanamientos en La Gran China y logró la captura de dos temibles "tira-tiros".

​ "Pepe" y "Perrito" son los apodos de dos temibles hampones que hacen de las suyas en barrios de la zona noroeste de la ciudad, especialmente en barrio Estanislao López (otrora conocido como La Gran China). Pero sus andanzas tuvieron fin durante la mañana del viernes cuando personal de la AIC se los llevó detenidos. Las capturas de estos "personajes" se produjo en el marco de varios allanamientos que la citada repartición realizó con el apoyo de un grupo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), y bajo la supervisión del fiscal Sebastián Szeifert. Los allanamientos fueron la parte final de una pesquisa que comenzó hace un mes cuando los implicados atacaron a tiros los domicilios de un hombre y una mujer, quienes supuestamente los habían denunciado. Foto: El Litoral La secuencia se inició el 1 de setiembre cuando personal policial fue comisionado a calle Reynares 8800 por detonaciones de arma de fuego en el lugar. Al llegar los uniformados entrevistaron a una joven, de 25 años, quien refirió que momentos antes se encontraba sentada en la puerta de su domicilio cuando pasó una moto con dos sujetos a bordo, apodados "Pepe" y "Perrito". El último de los nombrados sacó de entre sus prendas un arma de fuego y efectuó varios disparos contra su vivienda. En simultáneo el concubino de la joven relató que el 30 de setiembre se encontraba trabajando en la puerta de su casa cuando apareció el llamado "Pepe" quien desde la calle le gritó: "Hey... no me olvidé que tu mujer me denunció. "¡Hoy a la noche te voy a recagar a tiros!" . Foto: El Litoral A partir de entonces se inició una pesquisa donde se logró determinar los domicilios de los sospechosos, como así también se pudo establecer los lugares donde frecuentaban. Así las cosas en la mañana del viernes, con los recaudos legales otorgados por el juez Gustavo Urdiales, se procedió a allanar un domicilio ubicado en La Pampa 6400. En se secuestró una Motomel de 150 cc. y se ordenó la detención de un joven de 27 años (el tal "Pepe") imputado por el delito de Abuso de arma. Poco después se allanó otra finca ubicada en Dr. Goyán 8700 donde se secuestraron cartuchos calibre 12; otro cartucho 9 mm y un juego de esposas. Foto: El Litoral También se requisó otro inmueble en calle Dr. Goyán 9000 donde se halló a un adolescente, de 17 años, (el tal "Perrito"), quien se encuentra imputado en los hechos que se están investigando. Por último se informó de lo sucedido al juez de Menores quien dispuso el traslado del jovencito y que se inicie una causa por el delito de Abuso de arma. Foto: El Litoral

