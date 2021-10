Fito Páez: "Vamos a lograrlo", el primer tema de su nuevo disco

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fito Páez publicó este viernes en plataformas su canción Vamos a lograrlo, un anticipo de su nuevo disco, que se pondrá a la venta el próximo noviembre.

Este nuevo single formará parte de su próximo álbum titulado Los años salvajes, que incluye canciones inéditas grabadas en estudios de California (Estados Unidos) y Argentina y cuenta con la producción de Diego Olivero, Gustavo Borner y del propio Fito Páez.

Meses atrás y en una entrevista, Páez había adelantado que planeaba grabar tres discos este 2021 por lo que éste sería el primero una nueva trilogía de álbumes.

Según publicó EFE, el segundo será editado a principios de 2022 y será totalmente instrumental ya que fue grabado por Páez en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. El tercer álbum -cuya fecha se desconoce- también contiene canciones inéditas, aunque grabadas tan solo por el cantautor y su piano.

El primer single presentado en las primeras horas de este viernes titulado Vamos a lograrlo, enfatiza la importancia de lo colectivo y hace una radiografía del ser argentino. Según supo decir su propio autor, la canción nació “en medio de la pandemia” y las palabras “casi surgieron solas”.

En el comunicado enviado por Sony, el músico la define: “(la canción) hace foco sobre las cosas que considero importantes, que son siempre más chiquitas y no tan fatuas”.

“La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y, a la vez, no... Vamos a lograrlo es muchísimo, y cada uno puede tomarlo como prefiera. No tiene que ver con la idea de que todo se puede, esa idea no me convence. Vamos a lograrlo es más chiquito también”, agregó.

Fito Páez es uno de los músicos latinoamericanos más laureados de todos los tiempos: su disco El amor después del amor (1992), por ejemplo, fue el más vendido en la historia del rock nacional argentino.

En los últimos meses y de la mano del disco La conquista del espacio ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo, obtuvo dos Grammy Latinos (Mejor Canción Pop/rock por La canción de las bestias y Mejor álbum pop/rock) y alcanzó media docena de nominaciones a los Premios Gardel.