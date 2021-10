El Unión de Munúa sale a la ruta: la parada es Junín

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.10.2021

13:17

Los dos cambios que mete el entrenador charrúa son obligados en el Tate: Corvalán suspendido y ahora Mauro Pitton lesionado. El chico Esquivel de "3" y Portillo de doble "5".

Que no ni no. Ese grito de guerra del otro lado del Río de la Plata es el que, seguramente, quiere contagiar Gustavo Munúa en su segunda experiencia en el banquillo técnico del Tate. El capítulo uno, con sólo tres ensayos antes de Platense, no fue con final feliz para su debut. Ahora, con un puñado más de entrenamientos, intentará frenar la gran levantada de Sarmiento de Junín con el santafesino Marito Sciacqua como entrenador del "Verde". Con sólo socios en el Eva Perón (no se venderán generales), arrancará a las 13.30 del sábado y con Penel como juez.

Así como la pelotita no entró contra el "Calamar" (fue figura Luis Ojeda), los accidentes lo siguen condicionando para armar el once. Desde el vamos, para la parada Junín, se quedó sin el capitán del grupo: cinco amarillas para el "Mugre" Claudio Corvalán. Y sobre el filo del viaje se quedó sin Mauro Pittón, uno de los dos internos en el medio. La buena noticia: recupera al misionero Juan Carlos Portillo (afuera varias fechas por el tobillo) y decidió usarlo en el medio; no en la cueva. Atrás, confirma a Brítez-Calderón con esa bajada de línea de "salgamos jugando".

Está claro que, al menos en estos primeros tiempos, no quiere tocar demasiado. Nada de nada. Ni la táctica (otra vez 4-4-2) ni la estrategia: esperar ordenados, mucho más ahora en condición de visitante contra un rival agrandado, que bajó a Gimnasia en La Plata y goleó al Aldosivi de Palermo.

Entre la experiencia de Peñailillo y la frescura de Lucas Esquivel, Munúa se inclinó por el pibito zurdo que hace pocas horas cumplió 20 años. El ex Pucará será el "3" en reemplazo de Corvalán: intensidad, recorrido e interesante pegada.

En el mediocampo, ante la baja de Mauro, va Portillo, a quien el equipo extrañaba. El DT está en tiempo de escaneo del plantel. Dicen que le gustó mucho lo que vio de "Juanchón" García en estos días, pero validó en Junín la titularidad de "Cuqui" Márquez.

Como todo ciclo nuevo, máxime desembarcando todo un staff técnico desde el extranjero, Munúa necesita hacerse fuerte con resultados en de banco de Unión. No ligó casi nada contra Platense, el arquero rival fue figura y lo perjudicaron no sancionando un claro penal. Eso de "técnico que debuta...gana; o al menos no pierde", no se dio esta vez.

Ahora, este sábado a las 13.30, sale a la ruta. El colectivo Munúa para en Junín. Por como viene Sarmiento con Marito, no parece una excursión fácil. El DT y el equipo piden a gritos un buen resultado en el Eva Perón. Casi sin descanso, el martes, llegará un grande como Racing al 15 de Abril.

Formaciones

SARMIENTO

Vicentini; García, Salvareschi, Rasmussen, Bazzana, Alanís; Paradela, Chicco, Quiroga; Torres, Gondou

DT: Mario Sciacqua

UNIÓN

Moyano; Vera, Calderón, Britez, Esquivel; Roldán, Nardoni, Portillo, González; Luna Diale, Márquez

DT: Gustavo Munúa

Hora: 13.30

Cancha: Sarmiento

Juez: Ariel Penel

Vismara: "Ellos juegan 4-4-2 ordenados"

Federico Vismara es uno de los jugadores con más experiencia que tiene el plantel profesional de Sarmiento. A sus 38 años, "La Bruja", como todos los conocen, marca el camino ya sea cuando es titular o cuando le toca apoyar desde el banco de suplentes.

El experimentado jugador dialogó con el programa D1470, que se emite por LT20 Radio Junín. Sobre el juego de mañana ante Unión, indicó que "vimos imágenes del último partido de Unión. Es un equipo que juega al 4-4-2, ordenado. Se repliega bien y trata de aprovechar los errores del rival. Trataremos de imponernos".

En relación a las últimas dos victorias ante Gimnasia LP y Aldosivi de Mar del Plata, manifestó que "sirve para la confianza del equipo, estamos muy contentos por estos dos triunfos. Hoy el fútbol está muy parejo, ganás dos partidos y te ponés arriba. Con Godoy Cruz se nos escapa sobre la hora, con Lanús también, y veníamos todo lo posible para tener este presente. Sirve para la confianza y además volvió la gente. Ganar dos partidos seguidos parece más llevadero y mucho mejor para conformar el equipo".

Sobre la participación de los jugadores más jóvenes, dijo que "en todos los partidos competimos y eso es importante. Ellos, los más jóvenes, van viviendo su propia experiencia. Si ellos necesitan algún consejo, lo van a tener siempre de los más experimentados. Las veces que le tocó jugar a los chicos más jóvenes lo hicieron muy bien. Son jugadores del club y que tengan esta oportunidad está buenísimo porque son patrimonio de la institución".

En el final dijo que "fue muy lindo reencontrarse con la gente. En la ciudad me han tratado siempre muy bien. Me puso feliz poder ascender y ahora disfruto cada entrenamiento y cada momento. Me gustaría seguir ligado al fútbol, hice un curso de coaching, pero por ahora no tengo una visión clara. Tengo contrato hasta diciembre, y allí me sentaré. Por ahora me siento competitivo y con ganas de entrenar".

El entrenador de Sarmiento Mario Sciacqua definirá hoy el once titular que enfrentará mañana a Unión de Santa Fe en un juego válido a la Liga Profesional de Fútbol. Sin lesionados ni suspendidos, el DT podría repetir a los mismos once que vienen de golear 3-0 a Aldosivi.

Vale recordar que el elenco juninense volverá a tener el apoyo de su público. El "Eva Perón" tendrá un aforo del 50% de su capacidad y seguramente los juninenses responderán ante el buen presente que atraviesa el elenco de nuestra ciudad.