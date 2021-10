https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.10.2021 - Última actualización - 16:26

15:47

Una entrevista multimedia exclusiva con el sunchalense que El Litoral adelanta en estas líneas pero que en su totalidad se podrá observar en algunos días.

El Litoral en Europa Franco Soldano: "Me hubiese gustado irme de Unión de otra manera" Una entrevista multimedia exclusiva con el sunchalense que El Litoral adelanta en estas líneas pero que en su totalidad se podrá observar en algunos días. Una entrevista multimedia exclusiva con el sunchalense que El Litoral adelanta en estas líneas pero que en su totalidad se podrá observar en algunos días.

“Vivo cerquita del Bernabeu, termino el entrenamiento y nos encontramos en esa zona”. Franco Soldano habló muy poco estando en Boca y también desde su salida. Tenía ganas de expresarse, lo hizo con nuestro medio y por eso El Litoral anunciará con anticipación la entrevista multimedia exclusiva en Madrid con el ex jugador de Unión.

“Estoy acá gracias a Unión, todo lo que soy es gracias a Unión. Dicho esto, quiero también dejar en claro que me hubiese gustado irme de otra manera de Unión. Más valorado. No sólo yo, sino muchos de los muchachos que estuvimos en ese tiempo en el que conseguimos la clasificación para la Copa Sudamericana”, fue uno de los tantos conceptos que dejó una jugosa entrevista.

Su paso por Boca lo hizo crecer. Confiesa que debió recurrir a atención sicológica para superar algunos momentos que no eran buenos. “Una cosa es lo que se decía afuera y otra muy diferente lo que pasaba adentro. La realidad era muy distinta”, dice Franco, que nunca estuvo en los planes de Unión para un retorno. “Conmigo nadie habló, tampoco creo que lo hayan hecho con mi representante, porque me hubiese enterado. No sé si era momento para volver. Surgió esto de Fuenlabrada, acá en Madrid y te puedo asegurar que me encontré con una categoría durísima”, confiesa el sunchalense.

Sus recuerdos de Unión, la manera en que se fue del club, lo que significó Leo Madelón para su carrera profesional, la posibilidad muy concreta y millonaria en dólares para irse medio año antes de su pase al Olympiakos, a un club inglés, y que al final no se hizo (“hasta habían bordado la camiseta número 9 con mi nombre”, admitió), el haber jugado siempre con el mismo primer contrato en Unión y sin renovarlo ni mejorarlo, su resiliencia para superar los difíciles momentos que le deparó su vida desde la muerte de su madre, anécdotas, recuerdos, los consejos que le daba Miguel Russo mientras se le reclamaban goles, sus planes para el futuro y un crecimiento profesional y humano poco habitual para alguien que apenas tiene 27 años.

Una entrevista exclusiva que se podrá disfrutar en breve a través de una producción multimedia de El Litoral que pronto anunciaremos. Franco Soldano, un centrodelantero que Unión añora y que ha dejado un legado de goles que se recordarán.