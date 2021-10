La Fórmula 1 confirmó su calendario para la temporada 2022

La Fórmula 1 tendrá la cifra récord de 23 carreras durante el año próximo, que concentrará su actividad entre marzo y noviembre para finalizar antes de la celebración de la Copa del Mundo de Futbol de Qatar 2022, según adelantaron hoy los organizadores.





El director ejecutivo de la F1, el italiano Stefano Domenicali, dijo que la temporada 2022 se extenderá "desde mediados de marzo hasta mediados de noviembre" para evitar un choque con el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzará a fines de ese mes.

🚨 2022 CALENDAR 🚨



A record-breaking 14 rounds of action 🤩



Making a debut at Imola and Zandvoort 😍



Returning to Barcelona, Spielberg, Budapest and Spa! 🌍#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/tTJr9QTh29