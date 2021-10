15 de octubre: Día mundial del lavado de manos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el 2008 se conmemora la fecha por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF

El lavado de manos es una práctica fundamental para nuestra salud. Con el apogeo de la crisis sanitaria por el coronavirus esta importancia se visibilizó más y aumentó la conciencia social sobre la importancia de lavarse las manos. Desde el 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF establecieron al 15 de octubre cómo el Día mundial del lavado de manos.

Se estima que a nivel mundial mueren mil niños por día por enfermedades causadas por la falta de higiene. El acceso al agua es una herramienta fundamental para poder combatir estos problemas. Junto a Agua Segura, un proyecto que trabaja por democratizar el acceso al agua, analizamos la realidad sanitaria argentina.

Según datos de UNICEF, una de cada tres personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En Argentina, un estudio revelado por el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento reveló que son casi 7 millones las personas que no tienen agua. A esto debemos sumar las 7.9 millones de personas no tienen acceso a agua por red pública (15,6% de la población) y más de 30 millones de personas no tienen acceso a cloacas (68%). Estos números afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

En el día a día utilizamos constantemente nuestras manos para realizar distintas actividades, por eso se convierten en una potencial transmisión de elementos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Las distintas organizaciones que promueven el Día mundial del lavado de manos lo hacen con la finalidad de concientizar sobre esta práctica que puede ahorrarnos enfermedades. El siguiente video muestra una forma recomendada para realizar una limpieza efectiva.

Agua Segura no solo trabaja para asegurar el acceso al agua sino que también busca concientizar sobre el buen uso de esta. Manuel Saurí, CEO de la compañía, comenta: “Trabajamos en el desarrollo de talleres con abordaje comunitario, relevando previamente su realidad y contexto. Para ello, nos apoyamos principalmente en referentes de cada comunidad. Nos enfocamos en la importancia del cuidado y consumo de agua segura, fortalecemos hábitos de higiene como principal herramienta para la prevención de la salud, alimentación saludable, reforzamos y ponemos en valor las obras de acceso a agua realizadas y concientizamos sobre el rol del agua en el medio ambiente como recurso natural que debemos cuidar”.

Actualmente, Agua Segura implementó con éxito más de 3700 proyectos que ayudaron a tener una vida más saludable a más de 200.000 personas, entregando más de 170.000.000 de litros de agua. Edgardo Chara de Machagai, una ciudad ubicada en Chaco relata cómo la implementación de agua en sus vidas colaboró a una vida más cuidada: “El acercamiento del Programa a nuestro contexto rural fue muy valioso ya que no solamente brindaron material didáctico sino también recursos y herramientas para prevenir y promocionar el cuidado de la salud. ¡Por una mejor calidad de vida!”.

El lema del Día Mundial del lavado de manos 2021 sugerido por las organizaciones que lo promueven es “Nuestro futuro está a la mano - Sigamos adelante juntos", y hacen hincapié en la importancia de garantizar el acceso de agua a todos.