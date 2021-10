Argentina quedó fuera del calendario 2022 del Rally Mundial

Los fanáticos del WRC recibieron una pésima noticia. Este viernes se oficializó el calendario 2022 y Argentina, por segundo año consecutivo, no aparece entre las 13 fechas que tendrá el campeonato de la especialidad. Arrancará el 20 de enero de 2022 en Montecarlo y finalizará el 13 de noviembre en Japón.

Este calendario contrasta con el de otros campeonatos mundiales como el de la Fórmula 1 o la Fórmula E que tienen contempladas visitas a América y por esta razón, además de nuestro país, tampoco visitará México, dos fechas que han estado en el calendario durante la última década de forma regular.

El esquema fue aprobado por el Consejo Mundial de la Federación Internacional del Automóvil en París y el director general del promotor del WRC, Jona Siebel, dijo que la combinación de pruebas clásicas y más nuevas proporcionaría un programa apetecible en una temporada histórica: "El próximo año también marca la 50ª temporada del WRC y tenemos un calendario a la altura".

⚠️Save the dates 📅⤵️ #WRCHybrid era 2022 calendar out now