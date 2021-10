https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

TikTok Sorpresa viral: compró un bulldog francés por $ 80.000 y recibió...algo totalmente distinto Una mujer inglesa adquirió su mascota en una plataforma en línea, pero al recibirla en su casa notó que no era lo que esperaba y se encargó de viralizar el video en en TikTok

Una mujer inglesa compró un cachorro de bulldog francés como un regalo para su madre en la plataforma de compras y ventas en línea Gumtree. La mujer pagó unas 600 libras por la mascota, esto es un poco más de 80.000 pesos en moneda argentina. El gran problema fue que, al recibir al animal en su domicilio, la compradora descubrió que le habían enviado un perro muy distinto al que había solicitado.

El mal momento canino lo sufrió Bethany Cupples, una joven de Huddersfield, una villa británica del condado de Yorkshire oeste, que no dudó en subir su experiencia con la compra de la mascota a su cuenta de TikTok, con un video que terminó convirtiéndose en viral.

En rigor, la fallida compra del perro sucedió en mayo de 2020, pero Cupples dio a conocer la noticia estos días en las redes, solo para demostrar lo que le había pasado y para contar, de paso, que no lamentaba para nada haber recibido otra mascota en lugar de la solicitada.

La cosa fue que la joven había arreglado la compra de lo que la página de transacciones online vendía como “un bulldog francés de pura raza”, de cinco semanas de vida y a un precio de unas 600 libras (81.000 pesos). El monto, aunque suene excesivo, a Cupples le resultó barato porque esos perros suelen venderse a un costo mucho más alto.

Pero cuando llegó la mascota a su casa, no se trataba de un bulldog francés, sino de un perrito de una raza diferente. La equivocación, sin embargo, no fue ningún obstáculo para que la chica se “enamorara instantáneamente”, como ella misma dijo, del cachorro recién llegado a su hogar, se quedara con él y disfrutara del proceso de su crecimiento.

A partir de entonces, fue quedando cada vez más claro que el animal, que era una hembra y fue bautizada como Luna, no era un bulldog francés. Para mostrar esa evidencia, Cupples subió al TikTok las imágenes de la cachorra recién llegada a su casa, y también meses más tarde, en un video que alcanzó las 3 millones y medio de visualizaciones y se convirtió en un verdadero fenómeno viral.

La familia de Cupples llevó a Luna a la veterinaria para saber de qué raza era. Allí le dijeron que era una mezcla de bulldog francés con un yorkshire terrier, una especie de mezcla que el veterinario llamó “Frorkie”.

Foto: Captura de pantalla

La muchacha que compró el perro confía en que el vendedor no quiso timarla al venderle a Luna. Para ella, el hombre cometió un “error honesto”, según lo que le contó al medio británico Lad Bible.

“Buscamos un bulldog francés, pero tan pronto como vimos a Luna nos enamoramos instantáneamente. No importa la raza o el precio. La recibimos en nuestra casa familiar con los brazos abiertos y no la cambiaríamos por nada del mundo. Tiene la personalidad más asombrosa y es una criatura muy divertida. La amamos fuertemente”, declaró Cupples al citado medio inglés, como para no dejar dudas de que el error de la entrega finalmente no tuvo la menor importancia.