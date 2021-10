Detuvieron al dueño del arma con la que el nene de dos años mató a su mamá en Estados Unidos

El niño de solo 2 años mató a su madre con un disparo en la cabeza en plena llamada grupal. El terrorífico episodio ocurrió en Florida, EEUU.



La mujer, Shamaya Lynn de 21 años, estaba reunida virtualmente con sus compañeros de trabajo cuando, de repente, estos la vieron caer y nunca más volver a aparecer en el plano.

Según los testigos virtuales, previo a la caída, se había escuchado un ruido estremecedor. Alertada por los compañeros de trabajo de la víctima mortal, la policía llegó a la casa de la mujer y encontró a la pareja, Veondre Avery, intentando socorrer en vano a Shamaya que se encontraba sin vida en el piso de la habitación que ambos compartían.

Según la reconstrucción de los peritos, el pequeño de 2 años encontró el arma cargada y sin seguro que Avery había dejado dentro de su mochila con motivos de la serie animada PAW Patrol.

"Sin que ella lo supiera, su hijo de 2 años tomó posesión del arma de fuego y se colocó detrás de Lynn, disparando un solo tiro que la alcanzó. La evidencia forense estableció claramente que el niño poseía y disparó de forma independiente el arma", detalló la Oficina del Fiscal.

Veondre AVERY (22) arrested in "Zoom Call" Shooting Death of Shamaya Lynn after Prosecutors filed Manslaughter (F2) & Failure to Securely Store a Firearm (M2) charges. The investigation revealed the gun had been left loaded in a "Paw Patrol" backpack-more: https://t.co/X5hp1FoUem pic.twitter.com/jQ3hhsWuhD