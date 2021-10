https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.10.2021 - Última actualización - 23:01

22:54

El DT de River esquivó la pregunta sobre su futuro y se enfocó en el encuentro del domingo ante el ‘Ciclón’.

Liga Profesional Marcelo Gallardo habló en la previa del partido ante San Lorenzo: "No estoy pensando en mi continuidad" El DT de River esquivó la pregunta sobre su futuro y se enfocó en el encuentro del domingo ante el ‘Ciclón’. El DT de River esquivó la pregunta sobre su futuro y se enfocó en el encuentro del domingo ante el ‘Ciclón’.

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró este viernes que "no " está pensando en su "continuidad", a la vez que dijo que está enfocado en el partido del domingo en el cual el elenco de Núñez, único líder de la Liga Profesional, recibirá a San Lorenzo por la decimosexta fecha del campeonato argentino.

"No estoy pensando en mi continuidad", manifestó Gallardo, a la vez que indicó: "Tenemos que pensar en el partido del domingo en el cual creo que vamos a tener el control de la pelota y que San Lorenzo va a apostar a cerrar los caminos".

Además, expresó: "Es un mérito muy grande estar ahí en la punta ante las dificultades para armar el equipo. Eso genera confianza. No es lo ideal, pero está bien que hayamos atravesado esa racha muy negativa de lesionados".

"Hay una ventaja de siete puntos con el tercero y eso habla de una irregularidad de los equipos. A nosotros nos queda sostenernos y no confiarse", aseveró el técnico de River en una conferencia de prensa que brindó este viernes.

Además, manifestó que su deseo es "llegar a final de campeonato con posibilidades".

"Más allá de las dificultades de las lesiones, me gustaría que lleguemos con el juego y la intensidad que nos caracteriza", sostuvo al respecto.

En tanto, reveló: "No es el mejor momento de la competencia interna por las ausencias y lesiones. Si es un buen momento en los resultados, pero me gustaría no tener tantos problemas para armar el equipo".

"Después del clásico y de tener que haber cambiado casi todo el equipo, frente a Banfield se vio un equipo serio en esa dificultad. Sufrimos, pero eso generó también algo que reconforta porque estuvieron a la altura", señaló.

San Lorenzo será el próximo escollo, justo un equipo que lo complicó en los últimos cruces: "Primero que no puedo pensar en los últimos dos partidos porque hay una actualidad que es otra.

Fueron partidos que controlamos y dominados, fueron accidentados, hasta erramos dos penales en un partido y perdimos. Eso suele pasar en el fútbol, pero no pienso en eso. Ellos vienen con alguna dificultad, nosotros con mucha confianza y esperemos aprovechar eso para seguir consolidando el funcionamiento, más allá de las bajas".

También opinó de la Selección argentina: "Fue muy bueno haberse sacado la mochila y haber ganado algo. Se tiene que seguir construyendo en base a eso, a la gente le gusta y el equipo funciona".

Y particularmente se refirió al capitán Lionel Messi: ""Se ha pasado por tanto injustamente para llegar a esto. Hay algunas cosas que no nos merecemos, pero bienvenido sea que pueda estar disfrutando y sonriendo. Y que la gente lo acompañe y mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre".

Paulo Díaz, en la lista de convocados

El defensor Paulo Díaz, quien arrastraba una molestia en el aductor de la pierna derecha, fue citado por Gallardo para el partido frente a San Lorenzo derecho, mientras que además el técnico recupera a los jugadores que regresaron de disputar la triple fecha de Eliminatorias.

Los futbolistas que vuelven a la nómina de convocados son: Franco Armani, Julián Álvarez (Selección Argentina), Paulo Díaz (Chile), Robert Rojas, Héctor David Martínez (Paraguay) y Nicolás De La Cruz (Uruguay).

Además, Gallardo contará nuevamente con uno de los estandartes del equipo, Enzo Pérez, quien se recuperó de una fisura en el dedo meñique del pie derecho que sufrió en el Superclásico frente a Boca y será titular en lugar de Brunzo Zuculini.

Por otra parte, el entrenador no tendrá disponible a Fabrizio Angileri, quien padece un desgarro y Alex Vigo ingresará en su lugar, mientras que Milton Casco volverá al lateral izquierdo del equipo titular.

Entonces la probable formación de River frente a San Lorenzo sería: Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz o Enzo Fernández; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser.

Con información de NA.