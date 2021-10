Ciudad de Santa Fe: dejaron sin las cuatro ruedas a un automóvil en mitre al 4500

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. El vecino se encontró con el auto apoyado sobre un gato y un taco de madera.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. El vecino se encontró con el auto apoyado sobre un gato y un taco de madera.

Un vecino de la ciudad de Santa Fe fue víctima de inseguridad este viernes. Cuando se disponía a ir a trabajar, salió de su casa en Mitre al 4500 y se encontró con que a su auto le faltaban las cuatro ruedas.

En diálogo con El Litoral, Pablo, el dueño del auto, explicó: “Hoy a la mañana me levanto temprano como todos los días para trabajar, salgo a la puerta de mi domicilio y me encuentro con el auto, que le faltaban las cuatro ruedas. Le dejaron un gato y un taco de madera” se lamentó.

Y continuó: “A partir de ahí decidí hacer la denuncia policial a la comisaría tercera, que es la que corresponde al barrio y desde allí empezar los trámites de la denuncia para el seguro”.

Además, detalló que no tiene información sobre quién pudo haber sido el culpable, ni a qué hora ocurrió el hecho: “Vivo en un interno, en un pasillo, no escuché absolutamente nada. Supongo que habrá sido en la madrugada del día 15. No averigüé con los vecinos, por lo poco que me comentaron nadie escuchó ni vio nada, obviamente por el horario también”.

Por último, aclaró: “Personalmente no lo había sufrido nunca, por lo menos en este barrio, ningún hecho de este tipo. Desconozco si los vecinos han pasado por algo similar”.