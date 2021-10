A la campaña le quedan cuatro semanas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juntos por el Cambio y el Frente Amplio Progresista hicieron actos de presentación de candidatos. El Frente de Todos se apoyará en las gestiones provincial y nacional. Renunció Luis Contigiani a la carrera por una diputación molesto con Jorge Boasso

Dentro de cuatro domingos, el electorado concurrirá a votar en elecciones generales donde en Santa Fe se definirán tres bancas para los próximos seis años para el Senado y nueve para la Cámara de Diputados durante cuatro años. En la provincia, en forma simultánea y con otro sistema electoral se definirán cargos municipales y comunales.

La campaña cobró fuerza tras el fin de semana extra largo por el 12 de octubre. El martes fue el arranque de Juntos por el Cambio con la presencia de los presidentes partidarios nacionales de UCR, Pro y Coalición Cívica; el jueves del Frente Amplio Progresista (FAP) con los líderes de las fuerzas que integran el espacio mientras que en el Frente de Todos no utilizaría metodología de inicio sino de cierre. Por ahora, la campaña tiene como eje la acción de los gobiernos nacional y provincial con el gobernador Omar Perotti como principal actor.

Carolina Losada ante líderes nacionales de Juntos por el Cambio afirmó que "hay un país que quiere vivir mejor. Vivir de su propio esfuerzo, de su trabajo, de sus capacidades. Sabemos que hay un gobierno que quiere concentrar toda la energía y los recursos en el Estado para hacer lo que quieran. Pero hay una sociedad dispuesta a otra cosa. A trabajar, a estudiar, a emprender, a invertir. La gente lo dijo de la mejor manera que lo puede decir: votando. Ahora tenemos un enorme desafío quienes debemos tomar las herramientas de la transformación que nos dieron. Tenemos el desafío y la responsabilidad de mostrar una forma distinta de dirigir. Mostrar que a la Argentina le ponemos proa hacía el desarrollo. Mostrar que tenemos todo y que faltaba un liderazgo político positivo", expresó la candidata en uno de los ejes de la campaña.

García con el apoyo de los dirigentes de las fuerzas que conforman el FAP Foto: Pablo Aguirre

Con Dionisio Scarpin y los candidatos a diputados que encabeza Mario Barletta, la siguió la campaña en Reconquista, San Justo y otras ciudades del norte. Para el viernes, esperan la visita de Horacio Rodríguez Larreta y hasta noviembre hay listado de gobernadores del espacio y encuentros en ciudades limítrofes con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Luis Juez (Córdoba).

Con eje en Clara García, el FAP se mostró unido pese a la tormenta que se desató cuando se iniciaba el acto al aire libre también en la zona del Puerto. "El 12 de septiembre quedó expresado un claro mensaje de toda la sociedad. A nivel nacional y también en Santa Fe. Es que este modelo de país está agotado. Este modelo de país que el gobernador Omar Perotti quiso importar a Santa Fe para ganar la interna, ya fracasó. Por más que ahora escondan a Alberto y a Cristina, que no los traigan a la provincia, nadie olvida que hasta hace 15 días fueron a sacarse la foto al Instituto Patria" señaló la socialista. Los intendentes del FAP, el ex gobernador Antonio Bonfatti y el diputado Enrique Estévez la escuchaban con detenimiento. La candidata pivoteará entre Santa Fe y Rosario la etapa final de la campaña sin dejar de recorrer las principales ciudades.

En el Frente de Todos, es Perotti el que marca la agenda y donde se suman los principales candidatos: Marcelo Lewandowski, María de los Angeles Sacnun y Roberto Mirabella. El gobernador aprovechando al máximo los plazos que la ley electoral permite para licitar y cortar cintas. "Estamos seguros de retener el voto de Rossi y vamos por más" dice uno de los principales ideólogos de la campaña. Ministros nacionales se suman como lo hicieron Aníbal Fernández y Jaime Perczyk, Gabriel Katapois y el jueves en esta capital Matías Kulfas.

Los otros seis espacios suman actividades y en ellos se destacó la renuncia de Luis Contigiani a encabezar la lista de diputados de Primero Santa Fe en virtud de las diferencias con el aspirante a senador por el espacio, Jorge Boasso. El ex ministro de Producción dijo no tolerar los afiches que aparecieron donde se la ve a Cristina Kirchner con un traje de preso junto a la foto de Boasso. "Es un hecho grave que no se puede tolerar, pensemos como pensamos", remarcó Contigiani. El actual diputado nacional comentó que intentó dialogar con el candidato a senador para que levante los afiches, peor no tuvo éxito.

Lewandowski acompaña a Perotti en actos y sigue el recorrido provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe

El lunes, la Junta Electoral Nacional resolverá si acepta la renuncia debido a que las boletas ya fueron presentadas y oficializadas y allí figura el nombre de Contigiani. Claudia Alicia Soria pasaría a ser la primera candidata de la alianza que integran Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Demócrata Cristiano, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Política Abierta para la Integración Social.

El afiche de Boasso mereció un comunicado de repudio del Consejo Provincial del PJ que encabeza Ricardo Olivera, texto que fue viralizado por legisladores nacionales y provinciales del oficialismo. "Máximo repudio y rechazo a la campaña del odio" afirma. "Una campaña electoral no puede desde discursos de odio, menos aún si estos buscan denigrar la imagen de la mandataria más votada en la historia del país", dice el documento

Aporte

El ministerio del Interior publicó ayer en el Boletín Oficial las disposiciones 64 y 65 con los aportes para cada partido o frente electoral en cada distrito para imprimir votos y otros gastos de campaña.

A los nueve frentes santafesinos que competirán por las bancas de senadores y diputados le fue transferida la cifra de 9.205.345,63 de pesos a cada uno.

Pullaro

"Con Carolina a muerte" expresó el diputado provincial del radicalismo Maximiliano Pullaro este viernes. El legislador no estuvo en el acto del martes y en la semana se mostró con los intendentes de Santa Fe y Rosario. "Apoyamos las 170 listas provinciales en que dirigentes del NEO integran el Frente Progresista" señaló. "A nivel nacional estamos identificados en Juntos por el Cambio y buscaremos las dos bancas en el Senado y si es posible, seis de diputados" le dijo a El Litoral.

Debate

Clara García pidió a Losada y Lewandowski un debate de cara a las elecciones para saber qué propuestas llevarán al Senado. En tanto, el Frente de Izquierda pide debate público de candidatos televisado por el canal provincial 5RTV y los canales de aire de Rosario y Santa Fe. La candidata de izquierda, Irene Gamboa dijo que el debate permite mostrar cuáles son las verdaderas propuestas e intereses que defiende cada frente político. Conocer eso es un derecho para el conjunto del pueblo trabajador.