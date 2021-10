Adolfo Manetti, el coordinador de Vignatti: ¿cómo está el semillero?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que poner los chicos en la Liga Santafesina "es tan bueno como hacerlos jugar en las inferiores de AFA". Explica la relación con Eduardo Domínguez: "La reserva y la Liga, entrenan a 30 metros del plantel de Primera".

El coordinador general del fútbol formativo del Club Atlético Colón, Adolfo Manetti, hizo un balance de cómo está el semillero sabalero en la post pandemia. Explicó cuál es la idea en tiempo presente y qué proyecta a futuro. Como se sabe, es uno de esos históricos empleados de confianza del presidente José Néstor Vignatti, en una puesto que es determinante para la economía de los clubes en Argentina.

La charla, en el programa ADN Gol (96.7), arrancó con la famosa área de scouting o búsqueda de talentos. "En estos momentos lo único que nosotros estamos haciendo es armar selectivos en el interior de la provincia, en la zona sur y cercanías de Rosario; también en el norte. Pero acá en Santa Fe recién vamos a realizar pruebas generales después de mitad de noviembre, que es cuando terminan las competencias de AFA y tenemos más tiempo para esas evaluaciones. En principio, serán pruebas abiertas para todos los que quieran acercarse al club más los invitados que tenemos nosotros. En este momento, en plena competencia, solamente se hacen los selectivos en el interior, para lo cual estamos viajando todo el año".

En el mismo rubro, de ese famoso "compás" de búsqueda, que apoya en Santa Fe desde el predio sabalero y se va abriendo, Manetti detalló la estrategia sabalera: "Nosotros tenemos un diagnóstico de donde somos fuertes y donde no lo somos tanto. En función de éso, buscamos llenar el faltante que podemos tener en determinado momento. No obstante eso, está claro que se busca al futbolista que más allá de la posición que juega tenga las características y las condiciones para estar en un club de Primera División como es Colón. Obvio que se nos puede escapar alguno porque no somos infalibles, pero la idea es siempre tener a los mejores. Creo que tenemos una captación muy buena que hace que tengamos una gran calidad de jugadores en nuestras inferiores. Estamos trabajando muy ordenados, les prestamos atención a todos sin importar la edad".

Con Álex Vigo en River y Tomás Chancalay en Racing; Facundo Garcés, Eric Meza y Facundo Farías, entre otros, en el plantel campeón, la pregunta al coordinador general sabalero era lógica: ¿cómo sigue la maquinita de fabricar jugadores en el Mundo Colón?: "Yo creo que hoy tenemos un muy buen nivel de jugadores, ya mismo en inferiores y en el plantel de reserva, listos para dar el salto. En eso creo que debemos agradecer que tenemos la competencia de la Liga Santafesina, algo que nos permite cada sábado foguear a nuestros jugadores. Hay mucha gente que piensa que poner a un chico de Colón a jugar en la Liga es menospreciarlo; para nosotros es todo lo contrario, usamos ese torneo para darle rodaje, para que se terminen de formar y compitiendo con gente que es más grande, que tiene experiencia y que en algunos casos hasta fueron profesionales. Nosotros en Liga Santafesina jugamos con chicos de entre 17 y 19 años. ¡Te diría que nos sirve más que las inferiores de AFA para completar el proceso de formación de un jugador!".

El mismo Eduardo Domínguez, entrenador campeón con Colón, resaltó la muy buena química que tiene con los responsables de reserva e inferiores cada vez que necesita algo "de abajo". Consultado al respecto, Adolfo Manetti explicó con detalles cómo se trabaja en el predio sabalero: "Los planteles de reserva de AFA y Liga Santafesina hoy entrenan acá...a no más de 30 metros de donde lo hace el plantel de Primera División. Nosotros tenemos un contacto permanente con Eduardo (Domínguez) y con su cuerpo técnico. Cuando ellos necesitan un jugador que suba o uno que sume minutos con la reserva...enseguida se le da el lugar. Continuamente, todos los días se dan las charlas, y esa cercanía nos sirve a todos para crecer".

Finalmente, Manetti hizo referencia a los trabajos de mejoras edilicias y de renovación tecnológica que se desarrollan en la actualidad en el Predio Ciudad Fútbol. El encargado de la coordinación del fútbol amateur de Colón señaló: "Hay muchos proyectos e ideas en cuanto a infraestructura que son muy interesantes para seguir mejorando, son las condiciones en las que trabajamos día a día. Hoy en principio lo que se está haciendo es cerrar otra cancha más en el Predio, para que podamos jugar al mismo tiempo Liga con AFA y colocar tribunas para que haya gente viendo los partidos. Hasta ahí también es donde llegó recientemente la fibra óptica para poder hacer la transmisión en directo de los partidos a través de Internet".

"En Colón no hay un psicólogo fijo"

"En Colón no tenemos psicólogos deportivos. He ido en inferiores y me ayudó muchísimo. Ahora estoy tratando de retomar. Es importante, más que nada cuando pasan cosas buenas y se rumorean transferencias o compras, para mantener la cabeza fría. La Selección es un sueño para todos. Fui a la Sub 15 y a la Sub 17 pero hasta ahí llegué. Me citaron para la Sub 23 pero no pude ir porque estaba cursando el aislamiento por el coronavirus. Ojalá tenga otra oportunidad, me encantaría representar a mi país", declaró hace algunas horas Facundo Farías, la joyita de inferiores que explotó en Primera.

Al respecto, el coordinador Adolfo Manetti explicó: "No tenemos un psicólogo fijo o permanente. Si necesitamos la intervención de un profesional del rubro, lo buscamos. Estamos todos encima de los chicos. Pero sería muy bueno tener en el club a alguien permanente en ese rubro; lo considero importante".