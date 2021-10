https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.10.2021 - Última actualización - 7:58

7:55

El Mundo Unión ya palpita el partido con Racing de Avellaneda, este martes desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril. La Academia, Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Colón es lo que le queda en Santa Fe.

Se agotaron los lugares en la Platea Alta En Unión quedan algunas butacas libres en la Redonda El Mundo Unión ya palpita el partido con Racing de Avellaneda, este martes desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril. La Academia, Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Colón es lo que le queda en Santa Fe. El Mundo Unión ya palpita el partido con Racing de Avellaneda, este martes desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril. La Academia, Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Colón es lo que le queda en Santa Fe.

Mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Club Atlético Unión confirmó a sus socios y simpatizantes que se da por terminada la venta de localidades en la nueva platea alta sur tras agotarse la capacidad respetando el 50 por ciento de aforo vigente. Esto incluye al próximo partido de local, el próximo martes frente a Racing, y también a la promoción especial lanzada por Unión a principios de esta semana para adquirir plateas a precio promocional por los cinco partidos que quedan de local en este 2021.

Además, desde el club confirmaron que todavía quedan butacas libres para el martes y de la promoción en la zona de la platea Redonda. En cualquier caso, se recomienda comunicarse con la Oficina de Socios, ingresar a la web de Unión o bien acercarse a la sede. Hay que recordar que el próximo partido del Tate, en condición de local, será contra un grande. Ese juego con "La Academia" está programado para el martes 19 desde las 16.45 en el estadio de la Avenida López y Planes.

Los cinco partidos que le quedan de local al equipo del internacional uruguayo Gustavo Munúa son los siguientes, por orden de aparición: Racing Club de Avellaneda, Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Colón. Los socios que puedan tener lugar en la Redonda, detrás del arco, abonarán 2.500 pesos. Se aclara, desde el departamento de prensa del Tate, que "la venta es en la oficina de socios; sólo para socios plenos; promoción válida hasta el lunes 18; cupos limitados".

En cuanto a la agenda deportiva del Tate, se conocieron días y horarios de los próximos compromisos por las fechas 19 y 20 del fútbol argentino. Este es el detalle, recordando El Tate será local el domingo 31 de noviembre, desde las 13.30, recibiendo a Rosario Central, mientras que luego el equipo de Gustavo Munúa visitará el lunes 8, desde las 16.45, a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia.

- Fecha 19: Viernes 29 de octubre: 19.00 Racing – Defensa y Justicia y 21.15 Arsenal – Sarmiento. Sábado 30 de octubre: 15.45 Platense – Atlético Tucumán; 15.45 Argentinos – Lanús; 18.00 Banfield – Vélez; 18.00 Talleres – Huracán; 20.15 Boca – Gimnasia. Domingo 31 de octubre: 13.30 Unión – Rosario Central; 15.45 San Lorenzo – Godoy Cruz; 18.00 Newell's – Independiente; 20.15 Estudiantes – River. Lunes 1° de noviembre: 19.00 Patronato – Colón; 21.15 Central Córdoba – Aldosivi.

- Fecha 20: Viernes 5 de noviembre: 19.00 Defensa y Justicia – Rosario Central; 21.15 Lanús – Estudiantes. Sábado 6 de noviembre: 13.30 Colón – Platense; 15.45 Godoy Cruz – Talleres; 18.00 Independiente – Arsenal; 20.15 Atlético Tucumán – Racing. Domingo 7 de noviembre: 13.30 Sarmiento – Central Córdoba; 15.45 Gimnasia – Banfield; 18.00 Vélez – San Lorenzo; 20.15 River – Patronato. Lunes 8 de noviembre: 16.45 Newell's – Unión; 19.00 Huracán – Argentinos; 21.15 Aldosivi – Boca

"Lucho" Zavagno y el Grupo City

Luciano Germán Zavagno pasó por La Tercera y habló con Ricardo Porta en Radio Gol sobre su rol como integrante del Grupo City y el momento que atraviesa la Selección Argentina a nivel futbolístico.

"El grupo City tiene once clubes en el mundo y yo tengo que colaborar con la búsqueda de jugadores para todo el grupo pero, yo estoy más enfocado en el New York City de la MLS", dijo el ex lateral izquierdo tatengue.

"Después obviamente que uno puede dar opiniones sobre jugadores para los otros equipos del grupo que van llegando solicitudes de los distintos mercados en los que tenemos equipos", agregó "Luchito".

"Los clubes del grupo son independientes como son sociedades anónimas son clubes privados. El Torque de Uruguay es un club que fue comprado por el Grupo City. En argentina no está por una cuestión de inversión; esto en el fondo es un negocio", agregó el zurdo que jugó en Europa varios años.

En relación al momento de la Selección Argentina, Luciano, opinó: "Fue una selección criticada; tampoco es que arrancó el proceso de esta manera pero con la Copa América logró liberarse. Los jugadores se sacaron un peso de encima muy grande. El DT le encontró vuelta para ser un equipo muy rápido, técnico y agresivo con niveles de jugadores muy altos", cerró Zavagno.