https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.10.2021

14:41

Habló de la muerte de Maradona El ex DT del seleccionado colombiano se refirió a la pérdida del histórico 10 y también habló de Messi.

Destacó el trabajo de Scaloni José Pekerman: "Estoy para entrenar mañana mismo" Habló de la muerte de Maradona El ex DT del seleccionado colombiano se refirió a la pérdida del histórico 10 y también habló de Messi. Habló de la muerte de Maradona El ex DT del seleccionado colombiano se refirió a la pérdida del histórico 10 y también habló de Messi.

Su nombre es parte de una época dorada de las selecciones juveniles en Argentina. Con el paso del tiempo, José Néstor Pekerman fue una referencia mundial para los formadores del fútbol en sus divisiones menores. Ganador de tres Mundiales y dos Sudamericanos Sub 20, luego también dirigió a la Albiceleste en la Copa del Mundo de Alemania 2006 hasta que se fue a Colombia para entrenar al combinado cafetero en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En la actualidad, el ex jugador de Argentinos Juniors que comenzó su carrera como DT en Chacarita a principios de la década de los 80s, habló de varios temas en una entrevista con el diario deportivo español Marca. A la expectativa de volver a trabajar en el corto tiempo, el entrenador que dirigió a jugadores cómo Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar y tantos otros no perdió la oportunidad para referirse a la muerte de Diego Maradona, de la que el próximo 25 de noviembre se cumplirá el primer aniversario.

"A Diego lo vamos a extrañar siempre, con él se fue un pedacito de cada uno de nosotros", dijo Pekerman, que fue parte de los comienzos de la carrera de Pelusa en el Bicho de La Paternal, lo mismo que con los que fueron los primeros pasos de Messi en el seleccionado mayor al que convocó para el Mundial de Alemania hace 15 años.

"Sólo digo que agradezco a Dios haber sido parte de los inicios tanto de Messi como de Maradona. Son jugadores que se ganaron el respeto del mundo del fútbol. A Leo hay que disfrutarlo y agradecer que está en una cancha y disfrutarlo lo máximo posible", explicó.

Al ser consultado por si volvería a dirigir al seleccionado de su país, Pekerman fue cuidadoso en su palabras, pero al mismo tiempo destacó la labor del cuerpo técnico que hoy lidera Lionel Scaloni, quien fuera dirigido por el propio José en las juveniles -ganaron el Mundial Sub 20 de Malasia 97- y en la Mayor.

"No podría contestar esto, no estaría bien. Hoy hay un grupo de trabajo que está haciendo las cosas bien, que tiene una armonía. Vienen de una conquista que se añoraba, la Copa América, y se vislumbra un contagio interno y externo entre el grupo y la gente que no se consigue fácilmente. Es para felicitarles y desearles lo mejor", expresó.

Más allá de la huella que dejó José en el fútbol argentino, su paso por la selección cafetera generó un idilio especial con el pueblo de Colombia tras conseguir la clasificación a las últimas dos ediciones mundialistas en territorio brasileño y ruso. "Viviré enamorado del país y de su gente", confesó el entrenador de su relación con aquella nación.

Al mismo tiempo, confirmó que no se retiró de la dirección técnica y que está analizando ofertas de cara al futuro próximo. "El fútbol sigue siendo mi actividad principal. Sigo con atención todas las Ligas, observando partidos, recogiendo datos, interesándome por la actualidad de los equipos y jugadores y haciendo reuniones con mi grupo de trabajo permanentemente. Estoy muy actualizado. Pero preferí tomarme un tiempo de descanso, alargado por la pandemia. Por este motivo, estuve alejado del cargo... pero totalmente activo en cuanto a actualizarme de lo que pasa en el fútbol. Es mi pasión".

"Las ganas no se fueron nunca. Y no creo que se vayan. Estoy para entrenar mañana mismo. Creo que es el momento. Estamos, con mi equipo, con mucha energía y estudiando varias posibilidades con calma. Tengo un grupo de trabajo joven pero con amplia trayectoria y muy preparado. Y sí, la idea es volver en breve al ruedo del fútbol. Esperemos que se dé muy pronto", concluyó el hombre que a los 72 años continúa con la pasión por el fútbol.