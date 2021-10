https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.10.2021

Con 52 nuevos casos

La provincia de Santa Fe no informó muertes por coronavirus

Teniendo la cifra más alta en lo que va de octubre, la ciudad capital no reportó positivos de Covid y mantiene los 55.651 acumulados. Por otro lado, Rosario notificó 25 contagiados.

El Ministerio de Salud brindó este sábado 16 de octubre de 2021 el reporte diario respecto de los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Al respecto, indicó que en las últimas 24 horas se informaron 52 nuevos casos, elevando a 469.635 la cantidad total desde el inicio de la pandemia. De esos 52 casos, que representan el número más alto en el mes de octubre, ninguno corresponde a la ciudad de Santa Fe.



Por otro lado, 25 del total corresponden a pacientes oriundos de la ciudad de Rosario y 2 a Santo Tomé. Como dato destacado, se notificó que este último día no se registraron personas fallecidas como consecuencia de esta enfermedad. De esta manera, la provincia de Santa Fe acumula 8.586 casos fatales desde marzo del año pasado.

