El duque de Cambrige entrega sus premios Earthshot

El príncipe Guillermo, nieto de Isabel II, entrega sus primeros premios medioambientales Earthshot en una ceremonia de gala el domingo (17.10.2021), tras una semana marcada por el descontento de la realeza británica ante la inacción de los líderes mundiales frente al cambio climático.

En un evento televisado desde el Alexandra Palace de Londres, que contará con actuaciones de artistas como Coldplay y Ed Sheeran, se anunciarán los primeros galardones de este premio, que aspira a convertirse en el Nobel del Medioambiente.

