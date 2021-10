Confirman los primeros casos de lepra en chimpancés salvajes

Los animales infectados fueron hallados en dos grupos diferentes en África Occidental, sin ninguna relación entre ellos, en Guinea-Bisáu y en Costa de Marfil.

Los científicos descubrieron que los dos grupos de primates estudiados habían sido afectados por esta enfermedad con dos cepas de lepra diferentes, ambas poco comunes entre los seres humanos.

"Se trata de la primer caso confirmado de lepra en animales no humanos en África", dijo la autora principal, Kimberley Hockings, del Centro de Ecología y Conservación del Campus Penryn de Exeter, en Cornualles, Inglaterra

"Es sorprendente que -la enfermedad- se dé también en nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé, sobre todo teniendo en cuenta lo bien estudiados que están los chimpancés en la naturaleza", agregó.

