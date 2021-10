Un partido en la Premier League se vio detenido para atender a un hincha en la tribuna

Un simpatizante de Newcastle United presentó una crisis cardíaca y fue asistido de urgencia con un desfibrilador durante el partido con Tottenham Hotspur por la octava fecha de la Premier League inglesa.



La descompensación del simpatizante fue advertida por el futbolista de Tottenham Eric Dier, quien dio aviso al árbitro Andre Marriner para que enviaran un equipo médico a una de las tribunas del estadio St. James Park de Newcastle.



En primer término, los futbolistas permanecieron en el campo pero luego se dirigieron la vestuario por indicación del referí. "Hay una emergencia médica en el East Stand", dijo el locutor del estadio antes de aviarle a la multitud: "Los jugadores saldrán para reanudar la primera mitad. Quedan 7 minutos para jugar".



Después de unos 20 minutos de atención, los equipos médicos rescataron a la persona y la multitud estalló en aplausos.



El club Newcastle tuiteó: "El aficionado que necesitaba asistencia médica urgente se ha estabilizado y está en camino al hospital. Nuestros pensamientos está con él".



Posteriormente, los jugadores, entre ellos el defensor del seleccionado argentino Cristian Romero (Tottenham), volvieron al terreno de juego para disputar los últimos minutos de la etapa inicial.



El partido terminó 3-2 en favor del club visitante, que mantuvo en el banco al rosarino Giovani Lo Celso.

