Domínguez: "Un equipo que incomoda a todos, prácticamente no nos pateó"

"Volvimos a tener hambre, a querer ser, a querer que no se desvanezca todo lo que ganó este grupo. Me queda esa satisfacción y esa sensación la tenemos que revalidar partido a partido" recalcó el entrenador.

Javier Díaz Eduardo Domínguez hizo su análisis del partido. Dijo que Colón "entendió cómo jugar" ante Talleres, destacó la solidez y "efectividad" del equipo y afirmó que ayer "dio ese plus" que permite sumar puntos en el fútbol argentino. * "Lo veo de la misma manera que lo hicieron los jugadores. El equipo entendió cómo jugar este partido y así lo jugaron". * "Se disfruta el triunfo, no importa que sea el día de la madre. Nos gusta el apoyo de la gente que vino al estadio, nos hizo vibrar y se hizo sentir, es algo que necesitamos". * "Talleres es un equipo que corre y juega mucho a lo largo. Necesitábamos un jugador más en la mitad de la cancha y por eso la inclusión de Alexis. Entendimos el partido bien, lo hicimos de muy buena manera y fuimos efectivos". * "La solidez defensiva termina siendo parte de la actuación, pero no fue solamente eso. Jugamos contra un equipo que incomoda a todos y a nosotros prácticamente no nos pateó al arco, eso nos deja la satisfacción de haber hecho las cosas bien". * "Volvimos a tener hambre, a querer ser, a querer que no se desvanezca todo lo que ganó este grupo. Me queda esa satisfacción y esa sensación la tenemos que revalidar partido a partido". * "Para ello hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo y también hacer un poco de memoria. Es un fútbol muy parejo en el que quien saca un plus se lleva los tres puntos, y Colón lo volvió a hacer". * "Sabíamos que para ser competitivos y volver a estar en el lote de arriba debíamos descontar puntos. Pero este partido nos tiene que dar el combustible para volver a ser competitivos ante Argentinos Juniors, quedan muchos partidos por delante. Más adelante veremos si este partido fue una bisagra o no". Tenés que leer Con un golazo de Alexis Castro, Colón le ganó a Talleres en Santa Fe Doble festejo para el goleador Alexis Castro tuvo un domingo redondo. En el Brigadier López estuvo su madre, a quien le tributó un verdadero golazo justo en su día y, por si esto fuera poco, se autorregaló un festejo que se debía, justo en la previa de su cumpleaños número 27. Al término del encuentro, analizó: * "Demostramos que también somos un equipo que corre y mete. Me voy contento con la victoria y con el gol". * "Tuvimos una racha mala pero nos mentalizamos en mejorar, nos lo propusimos a nosotros mismos para terminar entre los de arriba. Ahora se viene Argentinos, que es un rival difícil, esperemos hacer un buen papel como hoy". * "No hay casualidades, este es un grupo que se entrena todos los días al cien por ciento. Disfrutamos esto y se demuestra en la cancha". Lértora: "Dimos una muestra de carácter" Federico Lértora, una de las piezas clave para el triunfo sabalero, dio su punto de vista respecto a lo que ocurrió en el campo de juego. * "Muy contento con este grupo que hemos formado. Todos dentro de la cancha tenemos un rol y tenemos que dejarlo todo para cumplirlo". * "Esta victoria reafirma lo bueno que venimos haciendo. Tuvimos un bajón y también hubo partidos en los que merecimos un poco más pero no lo ganamos. Queremos representar bien al club y siempre estar entre los mejores del fútbol argentino". * "Nos dolía hace unas fechas atrás ver la tabla y estar lejos de los de arriba porque nos acostumbramos a esto, a ser competitivos. Dimos un buen paso, una muestra de carácter y de humildad". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

